Печерский суд не стал заново открывать дело против Луценко

Печерский районный суд Киева отказался отменить закрытие уголовного производства по факту возможного превышения власти или служебных полномочий генеральным прокурором Юрием Луценко. Об этом говорится в материалах суда.

Такое решение суд вынес 14 февраля.

Таким образом суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката Сергея Рохманова на постановление старшего следователя по особо важным делам Стародуба о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Луценко и его заместителя Юрия Столярчука состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 365 Уголовного кодекса.

Ранее НАБУ и САП закрыли дело об использовании Луценко автомобилей ГПУ для развозки гостей и подарков в день свадьбы своего сына.

Напомним, на прошлой неделе Луценко анонсировал спецконфискацию в государственный бюджет 1,5 млрд гривен окружения бывшего президента Виктора Януковича