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«Кремль обречён». В парламенте обсудили пять лет войны с Россией

В канун пятой годовщины захвата Крыма и начала военной агрессии России на Донбассе Верховная Рада Украины провела специальное заседание. О чем говорили руководители страны и к чему призывали их гости из ЕС – в репортаже LB.ua.

19 февраля – знаковая дата для новейшей истории Украины. Именно в этот день 1954 году был подписан Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крыма Украине. В эти же февральские дни пять лет назад продолжались кровавые столкновения на Майдане, а количество убитых становилось все больше.

А вскоре в Крыму впервые были замечены так называемые «зеленые человечки» – военные РФ – и начался захват полуострова.

Ещё две недели назад руководство парламента анонсировало специальное заседание, посвященное пятой годовщине с начала вооруженной агрессии России против Украины. В Раду в этот день прибыли не только депутаты и руководство страны, но и военные, а также представители дипкорпуса и гости из ЕС.

Фото: Макс Требухов

В заседании приняли участие всего около 50-ти парламентариев. В первых рядах справа от трибуны разместились соратники Петра Порошенко во главе с руководителем фракции БПП Артуром Герасимовым и представителем президента в парламенте Ириной Луценко. За ними в секторе – до десятка депутатов «Народного фронта». В третьем ряду по центру – несколько депутатов «Батькивщины» с Тимошенко во главе, слева от них – несколько депутатов от «Самопомощи», включая Егора Соболева и Татьяну Острикову. По понятным причинам не пришли в Раду в этот день представители «Оппоблока» и отколовшаяся от них платформа «За жизнь».

В ложе Кабмина – полный состав правительства вместе с премьером Владимиром Гройсманом. В противоположной ложе в ложе рядом с президентом ЕС Дональдом Туском, главой Представительства ЕС в Украине Хьюгом Мингарелли и СБУ Василием Грицаком разместился экс-премьер Арсений Яценюк. 

Фото: Макс Требухов

Из-за большого количества гостей опоздавшие депутаты вынуждены были стоять в проходах. Так, среди таких был замечены заместители главы фракции БПП Игорь Кононенко и Александр Третьяков, член «Народного фронта» Сергей Высоцкий, внефракционный Антон Яценко. Отсутствие свободных мест вынудило нардепа-«фронтовика» Виктора Еленского вообще перебазироваться из зала в ложу прессы.

Депутат Еленский в ложе прессы. В зале - не хватило места
Фото: Анна Стешенко
Депутат Еленский в ложе прессы. В зале - не хватило места

Спикер объявил об открытии спецзаседания, после чего Парубий попросил поприветствовать президента Украины. Порошенко встречали, стоя и с овациями.

Фото: пресс-служба президента

Уроки Туска и бенефис Порошенко

Первым слово предоставили главному гостю – президенту ЕС Дональду Туску. Как потом обсуждали в кулуарах, его выступление действительно было впечатляющим. И не только по той причине, что Туск всю продолжительную речь произнёс на украинском языке. Его спич был полон метких оценок и конкретных пожеланий.

«Только тот, кто солидарен с Украиной, имеет право называться европейцем. А тот, кто продаёт Украину, продаёт будущее Европы... Нет справедливой Европы без безопасности Украины. Точнее, нет будущего Европы без Украины», – говорил он так, что большинство высказываний сразу можно было разбирать на цитаты.

Фото: пресс-служба президента

Туск подчеркнул, что не собирается учить украинских политиков, но призвал не забывать, что «история Польши и история Украины показывают, что внутренние конфликты – это самый большой подарок врагу».

Он предостерёг украинцев накануне выборов «вновь поддаться искушению радикального национализма и популизма». «Вместе стройте добропорядочное государство не потому, что это требование, а потому что этого требуют ваши граждане. Пятая и последняя рекомендация – поверьте в вашу молодежь», – призвал он, каждый раз срывая продолжительные аплодисменты зала.

Фото: пресс-служба президента

Затем с трибуны выступил спикер Андрей Парубий, напомнивший, что «цель Путина – это не только Крым и Донбасс, а вся Украина». «Но мы выстояли и не позволили «русской весне» реализоваться... Мы смогли дать отпор Путину, благодаря контрнаступлению мы уже освободили две третьих украинского Донбасса», – отметил он.

Главное, по мнению спикера за все эти пять лет в том, что «мы научились двум вещам: Путина можно побеждать и Путина нужно победить». «Все кто говорит, что с Путиным нужно вести переговоры, идти на компромисс, играют на его стороне... Ответ один: или мир остановит Путина, или последствия для мира будут непредвиденными. Точнее, трагическими... Наша цель – сохранить безопасность для всего мира, членство в ЕС и НАТО. И никому мы не позволим, чтобы Украина сошла с этого пути», – закончил он.

Фото: Макс Требухов

А на всех экранах парламента начали демонстрацию видео с хроникой Революции Достоинства, затем этапами становления нашей армии. В завершающих кадрах вдруг появились церковные служители и кадры получения Томоса. В ложе для СМИ сразу начали шутить: «совсем не предвыборная агитация». Хотя сам Парубий, открывая сессию, обещал, что будет выключать микрофон всем тем, кто посмеет использовать трибуну парламента в предвыборных целях.

Кульминацией происходящего стало выступление президента Порошенко. Глава государства однозначно заявил: «Гибридная война России ведётся не только против Украины, но и ЕС, против Польши, против США, стран НАТО. В конце концов – против всего цивилизованного дипломатического мира».

Фото: Макс Требухов

Порошенко даже заверил, что тактически эту войну Россия уже проиграла.

«Москва уже проиграла эту войну, захлебнувшись в блицкриге», – сказал он, а зал взорвался овациями.

По словам президента, утрата Украины для России – это потеря планов России стать империей.

«И экономически Россия это уже сделать не может, поэтому мечта Путина – это уже не просто разделённая Украина, а разрозненная Европа. Но Кремль обречён на поражение. Ведь за пять лет Кремль не смог достигнуть ни одной из тактических целей... Победа в этой войне зависит от нашей решимости и международной коалиции, которую мы создали», – продолжал он.

В завершение непродолжительного выступления Петр Порошенко признал, что «ошибок тоже было много, но за пять лет мы ни на шаг не отступили от направления в ЕС». В этом же контексте, как ранее на двух форумах по его выдвижению и собранию общественности и агитаторов, он вновь вспомнил о достижениях: соглашение об ассоциации с ЕС и безвиз.

Тут же президент сообщил, что «не поленился изучить все программы кандидатов в президенты – в большинстве из них – нет пунктов о членстве в НАТО и ЕС. «Кто-то в обход Верховной Рады предлагает внести изменения в Конституцию, но там тоже нет членства в НАТО и ЕС», – бросил он «первый камень» в огород Тимошенко.

Фото: Макс Требухов

Далее многие заметили, как Порошенко, говоря о наличии «пятой колоны, пишущей под диктовку Кремля», показал рукой прямо на Юлию Владимировну в зале. Впрочем, сама Тимошенко в это время не обращала внимания на выпады гаранта, переговариваясь с депутатом Рябчиным.

«Моя цель – не позже 2023 года подать заявку на членство в ЕС и получить ПДЧ», – сказал он, после чего пригласил к себе премьера и спикера для публичного подписания закона о внесении изменений в Конституцию в части закреплены евроатлантического курса, который Рада приняла полторы недели назад.

Фото: пресс-служба президента

«Трио» Порошенко-Гройсмана-Парубия победоносно пожимало друг другу руки, а зал вновь встал. После такого перфоманса для красивой телекартинки глава государства и президент ЕС покинули Раду. На трибуну потянулась долгая вереница выступающих, в том числе – военных, которых, увы, многие уже не стали слушать, покидая Раду.

Неоднозначное послевкусие

Одной из первых в кулуары вышла вице-спикер Оксана Сыроид.

Фото: Анна Стешенко

Она рассказала, что «покинула заседание ещё во время выступления президента. «Почему? Все просто. Это было выступление актера, а не главнокомандующего», – отрезала представитель «Самопомощи».

Сыроид уверена, что «сегодня нужно было говорить о причинах российской агрессии и о том, как и какими конкретными шагами ей положить конец. Тем более, что Порошенко пять лет назад, идя на первый срок, обещал закончить войну в самые короткие сроки (Сам президент признал эту ошибку и извинился за нее, – LB.ua).

«А патетика о том, что Путин – это зло, к сожалению, не приблизит нас к победе. Сегодня все украинцы должны были услышать от него о результатах расследования причин Дебальцевской трагедии и Иловайского котла, о том, кто расстрелял Майдан, и кто за это ответит. Но ни те, ни эти дела просто не расследуют», – констатировала она.

Выставка в кулуарах парламента
Фото: Анна Стешенко
Выставка в кулуарах парламента
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко

Анна Стешенко Анна Стешенко , ​журналист
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