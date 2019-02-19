Экс-депутат от Партии регионов отсудил 9600 грн за незаконное задержание в 2016 году

Верховный Суд постановил выплатить 9,6 тыс. гривен морального ущерба бывшему депутату Верховной Рады Владимиру Медянику (фракция Партии регионов) за его незаконное задержание по подозрению в сепаратизме. Об этом говорится в материалах суда.
В августе 2016 года Медяник был задержан правоохранителями по подозрению в сепаратизме и терроризме. В октябре 2016 года уголовное производство против экс-депутата было закрыто в связи с отсутствием доказательств его вины, после чего нардеп подал в суд на Генеральную прокуратуру и Государственную казначейскую службу с требованием выплатить ему 1 млн гривен морального ущерба.
"В результате незаконных действий работников ГПУ истцу был причинен моральный вред, который проявился в его душевных страданиях, у него ухудшились нормальные жизненные связи, усложнились семейные и соседские отношения, что негативно повлияло на состояние его здоровья", - сказано в материалах дела.
В октябре 2017 года Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск экс-депутата, но обязал выплатить ему не 1 млн, а 9,6 тыс. гривен. Такой размер был рассчитан, исходя из сроков содержания под стражей Медяника.
Апелляционный суд оставил решение без изменений, но в марте 2018 года Госказначейство подало жалобу в Верховный Суд с просьбой отменить взыскание данных средств.
Верховный Суд остановил взыскание морального ущерба на время рассмотрения иска. Кассационный административный суд Верховного Суда вынес вердикт только в феврале 2019 года.Он постановил оставить без удовлетворения жалобу Госказначейства и обязал немедленно выплатить Медянику 9,6 тыс. гривен.