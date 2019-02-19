ЦИК может отменить регистрацию кандидата в президенты без решения суда

Если суд принял решение о нарушениях кандидата после избрания его президентом, это не повлияет на финальные результаты выборов. Об этом в интервью LB.ua заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"На финальный результат выборов (судебное решение о нарушениях кандидата - LB.ua) повлиять не может. К тому же, все решения по вопросам агитации суд должен принять до 00:00 дня голосования. По финансовым вопросам и вопросам подкупа – это уже ответственность не ЦИК", - сказала она.

Слипачук назвала пять оснований для вынесения предупреждения кандидату.

"Три из них – на основании решения суда. Это касается подкупа избирателей, предоставления товаров и услуг на бесплатной основе и использования административного ресурса. Также это нарушение порядка ведения агитации, то есть ведение ее вне сроков.

Причем, нужно отметить, речь идет о нарушениях кандидатов и их уполномоченных лиц. И касается только дня тишины, а не периода до объявления избирательной кампании. И последнее основание для предупреждения кандидата – если агитация ведется не за деньги избирательного фонда", - отметила Слипачук.

Глава ЦИК также уточнила, что есть несколько причин, по которым ЦИК можем отменить регистрацию кандидата в президенты без решения суда.

"Например: когда он (кандидат - LB.ua) вышел из гражданства, переехал жить за границу или в определенный период (на этих выборах – до 8 марта – LB.ua) отказался от участия в гонке", - добавила она.

ЦИК может начать разбираться в конкретной ситуации после получения обращения или жалобы от любого гражданина либо общественной организации.

"Если усмотрит основания — как было с Игорем Шевченко — что кандидат допустил правонарушение, мы должны обратиться в полицию. ЦИК не имеет процессуального инструментария: не проводит расследований, не предъявляет подозрений и т.д.

Это — первый вариант, как мы можем действовать. Второй вариант: если во время рассмотрения какого-либо вопроса, связанного с деятельностью кандидата, ЦИК усмотрел нарушения, мы можем по своей инициативе обратиться в правоохранительные органы", - подытожила Слипачук.