Тимошенко отметила кризис социальной политики в Украине

Ею просто никто не занимается, говорит нардеп.

Обеспечить политику социальной справедливости и доверие людей к государства - задача любо власти. Такое мнение высказала Юлия Тимошенко по случаю Дня социальной справедливости, введенного ООН в 2009 году.

«Обязанность любой власти - заботиться о своих гражданах. Только так можно построить цивилизованное государство и современное гражданское общество», - написала лидер «Батькивщины» на своей странице в Facebook.

При этом она отметила, что социальная справедливость - это всемирно признанный тренд, а не «предвыборный популизм».

По мнению Тимошенко, в Украине социальной политикой никто не занимается, потому что это трудно, неэффективно и неблагодарно.

«Власти значительно больше по душе надевать вышитые рубашки, говорить пафосные речи и упорно петь патриотические песни, чем увеличивать пенсии или социальные выплаты. Власть устранилась от своих социальных обязательств в отношении собственных граждан. Выживайте, кто как хочет, говорит она людям», - считает Юлия Тимошенко.

А люди, акцентирует она, продолжают получать новые платежки с астрономическими счетами за коммуналку и «пустые обещания, что скоро будет лучше». "А те политики и отдельные политические силы, которые требуют реального улучшения жизни людей, сразу клеймятся «популистами»", - отметила председатель партии.

«Заботиться о людях в Украине - не модно. И никого в высоких кабинетах не волнует, что сейчас наша страна стала самой бедной страной региона, а абсолютно подавляющее большинство населения живет далеко за чертой бедности», - констатировала Юлия Тимошенко.