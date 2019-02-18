Тимошенко: украинцы ждут от власти реальных изменений на основе ценностей ЕС и НАТО

Пока что необходимых реформ политик не видит.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко использует любую возможность для общения партнерами Украины, в том числе и Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом она заявила в интервью DW, сообщает сайт партии.

«Наша команда имеет возможность во время Мюнхенской конференции пообщаться с ключевыми лидерами, чтобы сформировать видение, как действовать после президентских выборов в Украине», - отметила она.

При этом нардеп отметила, что действующая власть декларирует свое желание вступить в ЕС и НАТО, но не осуществляет необходимые для этого реформы.

«В мире воспринимают Украину как самое коррумпированное государство Европы. Мы занимаем последнее место по уровню доходов граждан. Сейчас во время предвыборной кампании вся страна говорит о массовом подкупе избирателей командой действующего президента. И даже тысячу гривен, которую раздают, назвали именем президента», - отметила лидер «Батькивщины».

Юлия Тимошенко подчеркнула, что Украине нужны глубокие, реальные изменения на основе ценностей ЕС и НАТО, к которым украинцы действительно стремятся присоединиться. Именно этого, по ее словам, граждане ждут от новой власти.