Тимошенко встретилась с Кристин Лагард

Они обсудили социально-экономическую ситуацию в Украине, перспективы экономического развития и вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ.

Никаких компромиссов с Кремлем, которые позволят завершить войну за счет интересов Украины, быть не может. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время выступления в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

«Будьте уверены, что наша команда будет жестко защищать Украину. Никакие компромиссы, которые, не дай Бог, затронули интересы Украины, не будут введены. В частности, что касается завершения войны», - отметила лидер «Батькивщины».

«Заявления президента не совпадают с тем, что он говорит. Думаю, что в ближайшее время будут документальные доказательства бизнес-сотрудничества Порошенко и Медведчука и того, что они зарабатывают большие деньги. И все политики знают об этом, большинство экспертов за пределами страны знают об этом. И я хотела бы подчеркнуть: вся наша команда и наши друзья не придерживаются двойных стандартов и называют вещи своими именами. Если сегодня действующий президент ведет огромный бизнес с Медведчуком, который встречается с Путиным, это означает, что они сотрудничают», - отметила Председатель партии.

Во время своего выступления она констатировала, что 144 реформы, о которых отчитывается действующая украинская власть, привели лишь к обнищанию народа: по сравнению с 2013 годом, объем ВВП, зарплаты и пенсии в Украине уменьшились в 1,4 раза в долларовом исчислении. Хотя именно экономическое процветание Украины должно стать дополнительным оружием в борьбе с российским агрессором. Обеспечить его позволит принятия Новой Конституции и воплощение Нового экономического курса.

Кроме того, Тимошенко провела встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.

Фото: ba.org.ua Юлия Тимошенко и Критин Лагард

Они обсудили социально-экономическую ситуацию в Украине, перспективы экономического развития и вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ.

Юлия Тимошенко отметила «необходимость продолжения сотрудничества с Фондом с учетом реальной ситуации в экономике и социальной сфере, чтобы вопросы макрофинансовой стабильности и социальной сплоченности, уровня жизни украинских граждан были сбалансированы, а не в конфликте».

Отдельно речь шла о приоритетах и вызовы на пути реформ в Украине после президентских выборов.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии «Батькивщина», председатель Комитета ВРУ по правам человека Григорий Немыря.