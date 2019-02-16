Тарифи, Супрун та еміграція. Про що Тимошенко говорить з виборцями.
Тарифи, Супрун та еміграція. Про що Тимошенко говорить з виборцями.
Судья Каракашьян взял самоотвод в деле Супрун (обновлено)
Судья Каракашьян взял самоотвод в деле Супрун (обновлено)
Нетаньяху в Варшаве заявил, что поляки сотрудничали с немцами во время Холокоста
Нетаньяху в Варшаве заявил, что поляки сотрудничали с немцами во время Холокоста
"Укрзализныця" назвала самые прибыльные поезда в 2018
"Укрзализныця" назвала самые прибыльные поезда в 2018
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Аэропорт "Борисполь" пытался отказать во въезде 35 гражданам Израиля
Аэропорт "Борисполь" пытался отказать во въезде 35 гражданам Израиля
В Киеве сотрудник мойки на авто клиента попал в ДТП и грозился изнасиловать полицейских (обновлено)
В Киеве сотрудник мойки на авто клиента попал в ДТП и грозился изнасиловать полицейских (обновлено)
В ​"Киевтеплоэнерго" пояснили, почему резко подорожало отопление
В ​"Киевтеплоэнерго" пояснили, почему резко подорожало отопление
ГлавнаяПолитика

Порошенко в Мюнхене провел переговоры с Меркель

Лидеры обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины.

Порошенко в Мюнхене провел переговоры с Меркель
Переговоры Порошенко и Меркель в Мюнхене, 16 февраля 2019
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель обсудили вопросы предотвращения российского вмешательства в президентские выборы в Украине, которые запланированы на 31 марта 2019 года. Об этом сообщили 16 февраля в пресс-службе главы украинского государства.

Встреча Порошенко и Меркель состоялась на Мюнхенской конференции по безопасности.

Отмечается, что стороны "обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины", где Порошенко "отметил важность усиления давления на РФ для освобождения пленных украинских моряков, незаконно задержанных в Керченском проливе, а также всех украинских заложников, которые незаконно содержатся в России и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма".

Также Порошенко и Меркель "скоординировали действия с целью внедрения "Азовского пакета" санкций".

Напомним, с 15 по 17 февраля в Германии проходит 55-я Мюнхенская конференция по безопасности . В ней принимают участие лидеры около 40 государств, еще 100 стран представлены на уровне министров.

Среди тем форума - Украина, Венесуэла и Сирия, а также "Северный поток-2".

Конференцию по безопасности в Мюнхене проводят с 1962 года.

Предыдущая встреча лидеров Украины и Германии состоялась в Давосе в конце января.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также