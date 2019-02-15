Трамп подписал бюджет Госдепа с $445 млн для Украины

Совокупный объем средств для поддержки Украины в 2019 бюджетном году составит 695,7 млн долл. США.

Президент США Дональд Трамп согласовал решение увеличить на 75 млн. долларов смету помощи, предоставляемой Украине в бюджете 2019 года.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

"Президент США Дональд Трамп подписал ранее одобренный Конгрессом пакет законодательных актов, который включает "Закон по ассигнованиям Государственного департамента, зарубежных операций и смежных программ на 2019 финансовый год". Смета помощи Украине утверждена в объеме $ 445,7млн долларов, что на 25 млн долларов превышает ассигнования 2018 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большую часть дополнительных средств будет направлено на увеличение до 115 млн долларов расходов для предоставления военно-технической поддержки Украины по программе "Международное военное финансирование" (на 20 млн долларов больше, чем в прошлом году).

"Совокупный объем средств для помощи Украине в 2019 бюджетном году с учетом 250 млн долларов, ранее выделенных Пентагону на указанные цели, составляет 695,7 млн долларов США. Это на 75 млн долларов больше, чем было предусмотрено ассигнованиями 2018 года", - подчеркивают в посольстве.