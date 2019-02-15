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Порошенко и Столтенберг в Мюнхене обсудили сотрудничество Украины с НАТО

В Мюнхене сегодня стартовала конференция по безопасности.

Президент Украины Петр Порошенко в Мюнхене, где проходит конференция по безопасности, провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава государства поблагодарил НАТО за консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решительное осуждение агрессивных действий России, сообщает пресс-служба Порошенко.

Президент Украины провел встречу с Генеральным секретарем НАТО
Фото: president.gov.ua
Президент Украины провел встречу с Генеральным секретарем НАТО

"Петр Порошенко высоко оценил масштабную практическую помощь НАТО в реформировании сектора безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. Был отмечен значительный прогресс, достигнутій украинской стороной на этом пути. Президент Украины подчеркнул неизменность государственного курса евроатлантической интеграции Украины, который отныне закреплен в Конституции. Генеральный секретарь положительно отметил принятие этого решения и подтвердил, что Альянс продолжает придерживаться политики открытых дверей", - говорится в сообщении.

Отдельно были обсуждены пути усиления сотрудничества Украины с НАТО в ответ на существующие угрозы в акватории Черного и Азовского морей, в частности с целью укрепления потенциала украинских ВМС. В этом контексте отмечена важность ожидаемого визита в Украину Североатлантического Совета НАТО, который также должен продемонстрировать неизменную поддержку НАТО Украине в противодействии агрессии России.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проинформировал о результатах встречи с Министром иностранных дел РФ, во время которой он, в частности, призвал Россию освободить украинских моряков.

Напомним, министр обороны Украины Степан Полторак сегодня заявил, что рассчитывает на существенное увеличение активности НАТО в Черном море - в частности, министр надеется, что корабли НАТО будут заходить в украинские порты каждый месяц.

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