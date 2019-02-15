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Центризбирком опроверг обвинения в махинациях с реестром избирателей

Данные об избирателях обновляются ежемесячно и еще раз - за 10 дней до голосования.

Центризбирком опроверг обвинения в махинациях с реестром избирателей
Фото: 24 канал

В Центральной избирательной комиссии Украины опровергли слухи о махинациях с данными Государственного реестра избирателей. С заявлением выступил сегодня руководитель службы распорядителя Госреестра избирателей Александр Стельмах, пишет "Интерфакс-Украина".

Стельмах отметил, что не соответствуют действительности информация о том, что Госреестр избирателей не обновлялся с 2015 года.

"Государственный реестр избирателей обновляется каждый месяц. С 1 по 5 число каждого месяца органы ведения реестра по всей страны получают информацию от более 20 тыс. субъектов предоставления ведомостей о том, что произошло с избирателями за прошлый месяц", - пояснил он.

Дополнительно под каждые выборы проводится периодическое обновление данных, которые происходит приблизительно за 10 дней до дня голосования. "Большинство стран вообще закрывают свои списки избирателей за месяц, за три месяца до выборов, и туда вообще не вносятся никакие изменения", - добавил он.

Стельмах также заявил, что не соответствуют действительности слухи о якобы увеличении на 1,4 млн количества избирателей в Государственном реестре по сравнению с количеством избирателей в списках при проведении выборов президента Украины 2014 года. По его словам, количество избирателей напротив ежегодно уменьшается.

"Сравнение количества избирателей по данным реестра с данными протокола о результатах выборов может быть корректным, только если для сравнения берутся те территории (избирательные участки), на которых выборы организовывались и проводились с учетом того, что в список избирателей не включались избиратели, выбывшие из регистрации (имеют в паспорте штамп "выбыл")", - подчеркнул он.

Также в ЦИК отмечают, что комиссия не осуществляет учет внутренне перемещенных лиц.

Напомним, выборы президента Украины пройдут уже 31 марта. Для внутренних переселенцев ЦИК упростила процедуру изменения места регистрации. Голосования на округах, оккупированных Россией и российскими боевиками, не будет.

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