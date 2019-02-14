Корабли НАТО ежемесячно будут заходить в украинские порты, - Полторак

"В этом году будет значительно активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море".

Министр обороны Степан Полторак рассчитывает, что в 2019 году корабли НАТО почти каждый месяц заходить в украинские порты.

Об этом он заявил по итогам визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, передает УНИАН.

"В этом году будет значительно активизировано военно-морское присутствие НАТО в Черном море. Почти каждый месяц в украинские порты будут осуществляться заходы кораблей как постоянных морских группировок НАТО, так и ключевых союзников, в том числе для того, чтобы проводить совместные учения с Военно-морскими силами Украины для повышения способности наших ВМС", - подчеркнул Полторак.

По его словам, корабли будут заходить в украинские порты как группами, так и отдельно.

"Они выполняют свои задачи, но я хотел бы отметить, что также мы планируем во время захода в Черное море, в наши порты, использовать их опыт, их присутствие для проведения совместных учений для того, чтобы мы могли повысить способность наших военно-морских сил", - подчеркнул он.

"НАТО жестко требует от России освободить наших военнопленных, наших моряков и осуждает агрессию России в Керченском проливе", - добавил Полторак.

Напомним, 25 ноября прошлого года Россия с применением оружия захватила в нейтральных водах украинские военные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", на борту которых было 24 украинца. Их обвинили в нарушении госграницы, арестовали и вывезли из Керчи в Москву. Украина расценила это как акт военной агрессии, а ПАСЕ признала захваченных моряков военнопленными

Из-за российской агрессии в Керченском проливе Президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с Владимиром Путиным, а спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер поступил аналогично с запланированной встречей с помощником Путина Владиславом Сурковым.

В декабре секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина пригласила международных партнеров принять участие в проходе кораблей ВМС из Черного моря в Азовское через Керченский пролив. В российском МИДе в ответ заявили, что это "может усугубить ситуацию".