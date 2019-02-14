Климкин: у марсиан больше шансов наблюдать за украинскими выборами, чем у россиян

"Если, конечно, они успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ".

Министр иностранных дел Павел Климкин исключает возможность участия в украинских выборах наблюдателей из Российской Федерации.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter.

"Кое-кто никак не успокоится относительно российских наблюдателей на президентских выборах в Украине. У марсиан больше шансов понаблюдать за украинскими выборами... Если, конечно, успеют пройти все процедуры и присоединиться к ОБСЕ. Но они точно будут лучше придерживаться ее основополагающих принципов", - подчеркнул Климкин.

Напомним, Украинский МИД уже несколько раз заявлял, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ. 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.

Ранее ОБСЕ предлагала включить в список наблюдателей двух россиян (Елизавета Борисова из РОИИП и Кристина Богданова из "Института общественной электоральной дипломатии"). Однако, позже в организации заявили, что исключат россиян из списка долгосрочных наблюдателей.

При этом Россия заявила, что все равно направит своих наблюдателей на украинские выборы непосредственно в день голосования.