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Российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах не будет, - Геращенко

Украина открыта для всех других международных наблюдателей.

Российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах не будет, - Геращенко
Фото: solydarnist.org

Присутствие российских наблюдателей в международных миссиях во время президентских и парламентских выборов в Украине недопустимо.

Об этом заявила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

"Никаких российских наблюдателей на наших президентских и парламентских выборах ни в каких международных миссиях в Украине не будет. Это наше суверенное право - защищать Украину от представителей страны-агрессора, от тех, кто поддерживает войну на Донбассе и кражу Крыма, кто врет, что "нас там нет", - написала Геращенко в фейсбуке.

Первый вице-спикер подчеркнула, что россияне не могут наблюдать за украинскими выборами до тех пор, "пока РФ не отдаст нам Крым и Донбасс, не освободит наших заложников и военнопленных, не заберет свое оружие и технику и не уйдет прочь".

В то же время Геращенко добавила, что Украина открыта для всех других международных наблюдателей.

"Приглашаем, ждем на каждом участке", - отметила она.

Ирина Геращенко выразила глубокую обеспокоенность по поводу того, что в официальном отчете БДИПЧ ОБСЕ по мониторингу президентских и думских выборов в РФ нет ни слова о фальсификации их в Крыму, "где оккупанты проводят псевдовыборы на оккупированных территориях".

"И когда-то ОБСЕ будет стыдно за эти двойные стандарты. А Украина сегодня помогает ООН, СЕ, ОБСЕ и другим международным организациям не бояться и не забывать о своих принципах и уставах", - отметила Геращенко.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает гражданам России быть наблюдателями на выборах в Украине. Министерство иностранных дел Украины ранее уже несколько раз говорило, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах. На прошлой неделе глава МИД Павел Климкин выразил надежду, что такое же решение примет и Центральная избирательная комиссия

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