Тимошенко: первое, что нужно сделать после выборов, - изменить Конституцию

И устранить двоевластие между президентом и премьер-министром.

В Конституции должны быть четко прописаны новые правила и порядок жизни людей и формирования власти. Об этом заявила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время встречи с предпринимателями в Ивано-Франковске.

По ее словам, менять лица на должностях - недостаточно, нужно полностью изменить всю систему управления государством, систему жизни в интересах обычных украинцев. И это может сделать только один документ - Конституция", - заявила Тимошенко.

Изменение Конституции, по ее мнению, устранит существующие недостатки, в частности, разрушит монополию на политическое управление.

«Вопреки мировому опыту у нас полная монополия на политическое управление, и она в руках президента. Он решает, как жить, как делить ресурсы, нет коллегиального управления, и люди, которые имеют интеллект, опыт, к сожалению, на обочине управления», - пояснила Тимошенко.

Новая Конституции, по ее мнению, могла бы обеспечить справедливый суд, контроль над всеми ветвями власти. По словам лидера «Батькивщины», контролирующие органы будут независимыми.

Кроме того, есть возможность устранить двоевластие между президентом и премьер-министром Украины.

«Мы - страна двух руководителей исполнительной ветви власти - президента и премьера. С практически равными правами влияния на министров и губернаторов», - отметила Юлия Тимошенко.

Первое, что нужно сделать, говорит политик, после выборов, нужно изменить Конституцию.