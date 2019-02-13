За 5 лет зарплаты в Украине должны вырасти до $1 тысячи, - Тимошенко

Заданием Украины на ближайшие пять лет должно стать достижение уровня зарплат соседней Польши - 1000 долларов. Такое мнение высказала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко во время митинга в Надворной на Ивано-Франковщине.

При этом она отметила, повышение уровня жизни украинцев - это не популизм, а «благополучие нашей экономики».

«Если доходы людей будут ниже средних по Европе, у нас через 5 лет не будет ни народа, ни экономики», - сказала она.

По ее словам, именно украинские семьи - крупнейший инвестор в развитии экономики. А если предприниматели будут производить продукты, услуги, одежду, а у людей не будет денег покупать их, не будет спроса на предложение, такая экономика не сможет жить, заверила она.

"Социальная доктрина Нового курса предполагает цель - достичь за 5 лет по крайней мере уровня Польши, то есть зарплаты - более 1000 долл. И это возможно сделать, если на рыночной основе укреплять нашу гривну, постепенно в гривневом исчислении поднимать уровень жизни людей и за 5 лет в валютном исчислении поднять наш ВВП, который, как и уровень доходов, за последние 5 лет упал в 1,6 раза", - отметила Тимошенко.