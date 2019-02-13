Член ВСП усомнился в наличии правовых оснований для переизбрания Гречковского и Маловацкого

Член Высшего совета правосудия Андрей Бойко считает, что правовых оснований для повторного избрания членов ВСП нет. Об этом он сказал в интервью LB.ua, отвечая на вопрос о попытке переизбраться двоих членов ВСП.

"Я считаю, что правовых оснований еще раз быть избранным на должность члена ВСП нет. Это моя личная позиция. В составе ВСП мы не обсуждали этот вопрос. И не должны этого делать.

Объясню свою позицию. Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» на момент нашего назначения предусматривал, что члены Высшего совета юстиции (ВСЮ) избираются только на один четырехлетний срок. В переходных положениях Закона Украины «О Высшем совете правосудия» указано, что ВСП является правопреемником ВСЮ, а члены ВСЮ приобретают статус членов ВСП и осуществляют свои полномочия до 30 апреля 2019 года", - сказал он.

"Таким образом, мы получили статус членов ВСП. В Законе «О Высшем совете правосудия» также определено, что одно и то же лицо не может быть членом ВСП два раза подряд. Иными словами, члены ВСП, в том числе и те, кто приобрел такой статус согласно переходным положениям Закона «О Высшем совете правосудия», не могут претендовать подряд на эту должность", - добавил он.

На вопрос, может ли избрание двоих членов ВСП во второй раз поставить под сомнение деятельность совета, Бойко ответил:

"Если исходить из моей позиции, то несомненно, в случае их избрания, легитимность двух членов ВСП может быть поставлена под сомнение. Но давайте не заглядывать настолько наперед. Если они будут выбраны съездом адвокатов, то дальнейшее развитие событий вокруг этого вопроса, наверное, будет иметь определенное продолжение. Дождемся этих решений".

Напомним, 15-16 февраля состоится съезд адвокатов Украины, который будет выбирать двоих представителей в Высший совет правосудия и члена Высшей квалифкомисии судей. Среди кандидатов - действующие члены ВСП Павел Гречковский и Алексей Маловацкий. Съезд пройдет в горнолыжном селе Плавья Сколивского района Львовской области.