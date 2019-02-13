​Передвиборна програма Руслана Ригованова

Передвиборна програма кандидата на пост Президента України Ригованова Руслана Олександровича

Україна у світовому співіснуванні з іншими країнами переживає чисельні виклики: геополітичні, економічні, екологічні, соціальні. Завданням Президента, вбачаю, не тільки у гарантуванні прав і свобод громадян України, а й у гармонійному та дієвому забезпеченні функціонування країни в цілому, та кожного громадянина зокрема. Народ України, як суверен, на цьому етапі своєї славетної історії практично позбавлений фактичного керування сьогоденням та власним майбутнім. Гідність бути українцем піддається спробам приниження бідністю та щоденною брехнею; природні ресурси нищаться; люди масово залишають країну. Саме Інститут Президенства повинен стати перехідною моделлю до встановлення повноцінної Республіки на теренах України, котра є фронтиром західної цивілізації.

Пріоритетні напрямки діяльності на посаді президента:

1. Безпековий вимір – Україноцентричність.

Макрорівень: Україна – неподільна і суверенна!

Мікрорівень: Заможні самостійні громади. Самореалізація окремого громадянина, як стимул розвитку громади.

Шляхи досягнення:

А) введення воєнного стану на всій території України до повного відбиття військової агресії та повернення непідконтрольних територій Донеччини та Луганщини і республіки Крим в Україну; вирішення екологічних проблем та проблем з корупційною складовою чинної системи.

Очікуваний результат: Єдині правила життєдіяльності для всіх.

Б) формування Інституції Стратегічного розвитку України.

Очікуваний результат: формування єдиної команди фахівців; розробка Стратегії відтворення України; формування територій стабільності й розвитку.

В) формування системи прямого народовладдя.

Очікуваний результат: на основі ІТ технологій створена система участі народу в прямому керуванні Республікою.

Г) формування комплексної системи територіальної оборони.

Очікуваний результат: створення єдиної комплексної системи, здатної невідкладно реагувати на виклики у всіх сферах життя, такі як: військова загроза, стихійні лиха, економічна криза та інше.

2. Соціальний вимір:

Макрорівень: Україна провідний міст та центр Тримор’я.

Мікрорівень: Україна – країна Гідності Громадянина.

Шляхи досягнення:

А) прийняття та впровадження стратегії розвитку України на принципах Україноцентричності, Недомінації, Цілісності та Гідності окремого Громадянина.

Очікуваний результат: впровадження принципів недомінувальних національних інтересів України в загальний простір всесвіту; формування поваги до кожного окремого громадянина України в країні та за її межами.

Б) підписання реального Суспільного договору, в якому будуть установлені правила Співіснування, Співкерування, Співрозвитку.

Очікуваний результат: еволюційний розвиток суспільства; залучення громадян до безпосереднього керування власним майбутнім.

В) формування збалансованої системи соціальних послуг.

Очікуваний результат: Створення власної системи соціальної безпеки майбутнього, котра буде ґрунтуватися, як на ліпших моделях країн світу, так і на власних історичних патернах. Основою соціального захисту, освіти, соціальних послуг стає внутрішній попит громад та їх економічна складова.

3. Економічний вимір :

Макрорівень: Україна - країна Соціальних інновацій.

Мікрорівень: Самореалізація Людини.

А) проведення аудиту країни.

Очікуваний результат: Одержання реальної картини співіснування, в тому числі реальної кількості Громадян. Визначення розміру безумовного базового доходу на громадянина України.

Б) легалізація «приватизованого майна» олігархами, шляхом обов’язкової доплати до реальної ринкової вартості придбаного ними майна.

Очікуваний результат: погашення боргів держави в п'ятирічний період.

В) створення системи економічної підтримки розвитку Республіканської економіки.

Очікуваний результат: Економічний Розвиток громад. Сфери пріоритетного розвитку – високотехнологічний аграрний сектор, освіта, військові технології та армія, малий бізнес.

Г) створення та впровадження стратегії переходу керування країною з представницької моделі на компетентнісну.

Очікуваний результат: Створення соціальних ліфтів та можливостей для самореалізації. Підвищення якості управлінських рішень. Створення кадрового резерву.

Ця програма розрахована на п’ять років, базовими пріоритетами якої є:

1. Україноцентричність.

2. Пріоритет Справедливості в Праві.

3. Пріоритет Особистості і її самореалізації.

Напрямок міжнародної діяльності залишається незмінним, а саме:

1. Приведення стандартів до єдиних норм Європейської системи нормативів.

2. Вступ у НАТО.

Не зважаючи на результати виборів, використовуватиму усі можливості для вирішення питань соціального захисту Воїнів та ветеранів АТО та ООС, громадян постраждалих від бойових дій. Прагну притягнути до кримінальної відповідальності осіб винних у смертях Українців та втрати нашої території. Основною моєю метою як Президента стане вирішення питання захисту Громадянина.

Україна Єдина. Слава Україні.