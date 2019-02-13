Передвиборна програма Ігоря Шевченка

ПЕРЕДВИБОРНА ПРОГРАМА КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ШЕВЧЕНКА ІГОРЯ АНАТОЛІЙОВИЧА

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ!

Я вірю в Україну! Вірю, незважаючи на те, що мільйони наших співвітчизників втратили віру і вже поїхали шукати кращої долі деінде. Ще мільйони українців планують або мають бажання залишити Україну заради кращого життя на чужині. Але я переконаний – це вимушений крок, тому що зараз в Україні вони не можуть заробити собі на пристойне життя, вони бояться за безпеку своїх дітей, вони не хочуть дихати забрудненим повітрям, пити нечисту воду та їсти неякісні продукти. Перелік причин для еміграції можна продовжувати, але впевнений, що більшість з них повернулися б в Україну, працювали б і виховували своїх дітей на рідній землі, якби побачили, що Україна почала змінюватися на краще.

Знаю це точно, тому що сам певний час жив за кордоном. Мені пощастило вчитися у найкращих університетах світу – Єлі та Гарварді та працювати у Нью-Йорку в одній із з найбільших юридичних фірм світу. Я мав можливість спокійно жити в Сполучених Штатах, заробляючи мільйони доларів та насолоджуючись американським комфортом. Але я повернувся і досяг успіху в Україні. Чому? Тому що, люблю Україну і вірю в її успішне майбутнє. Я хочу повернути цю віру мільйонам українців, як в Україні, так і за кордоном. З цією вірою ми всі разом побудуємо успішну Україну, де комфортно і заможно живеться всім громадянам, не залежно від національності та віросповідання.

Україні потрібен Президент нової якості – чесний та високоморальний, справжній, а не “шароварний”, патріот, готовий віддати своє життя заради народу та своєї країни. Нам потрібен Президент, який має найкращу освіту - як українську, так і західну, юридичну або економічну та держуправлінську; має досвід професійної роботи в успішних країнах світу. Той, що мислить масштабно та далекоглядно, ерудований та з широким світоглядом, який вільно володіє українською, англійською та російською мовами, має успішний управлінський досвід у бізнесі національного масштабу та досвід державної служби на високій посаді у виконавчій владі. Президент має бути фінансово та морально незалежним від олігархів, мати багаточисленні особисті знайомства з успішними людьми - як в Україні, так і за кордоном. Він мусить бути принциповим, сміливим та рішучим.

Я вирішив балотуватися в Президенти, тому що найкраще відповідаю вимогам до кандидата на цю посаду. Це підтверджено моєю біографією та реальними справами. Також, у мене є план побудови успішної України та чесна і високопрофесійна команда. Я зможу стати справжнім гарантом Конституції та захисту прав кожного громадянина України.

Я вірю в мудрість українського народу! Вірю, що, прочитавши цю брошуру, на виборах 31 березня 2019 року Ви зробите правильний вибір - Ви проголосуєте за краще майбутнє для Вас та Ваших дітей і онуків.

Разом ми переможемо і побудуємо успішну Україну!

ПРОГРАМА «УСПІШНА УКРАЇНА»

Сьогодні Україна перебуває на межі колапсу, хаосу та дезінтеграції. До такого критичного стану її довели корумпована некомпетентна влада та ненажерливі олігархи. Але ще є шанс Україну врятувати. Потрібно на виборах 2019 року – президентських та парламентських – обрати якісно нову владу – чесну, компетентну та готову служити народу і країні, а не своїм особистим інтересам, як це є зараз.

Якісно нова влада повинна проголосити нову національну ідею для України і робити все необхідне для її реалізації в житті. Новою національною ідеєю має стати - побудова успішної України. До 1991 року національною ідеєю було здобуття незалежності. Хоч і формально, але ми її отримали і створили українську державу. Проте, на жаль, фактична незалежність у нас дуже обмежена. Ми все ще є залежними як від сходу, так і від заходу. Отже, для того аби стати дійсно незалежними, ми маємо стати успішними. Успішна Україна – це добробут та заможність більшості її громадян. Тому наша нова національна ідея полягає в тому, щоб кожен громадянин України міг заробляти все більше і більше. Заможність більшості наших громадян надасть можливість розбудовувати країну, підвищити рівень життя кожного та дозволить Україні стати цивілізованою успішною державою, справді незалежною ні від Москви, ні від Брюсселя, ні від Вашингтона, ні від МВФ та інших кредиторів.

Першочергове завдання нової влади – подолати корупцію та злочинність, тобто – відновити закон і порядок. Економіка не може нормально функціонувати й зростати, допоки в країні панує олігархічно-корупційна система.

Коли запрацюють закони і порядок буде відновлено, підприємці та бізнес почнуть більше заробляти, а політики та чиновники не зможуть красти. Як наслідок – значно зростуть надходження до державного бюджету. Маючи гроші в бюджеті, можна ефективно проводити соціальні реформи, в тому числі – підвищувати заробітні плати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери.

Для виведення країни з кризи та побудови успішної України, за прикладом Сінгапуру, який став економічним чудом світу завдяки швидким та рішучим реформам, проведеним Лі Куан Ю та його командою, я пропоную програму першочергових дій.

Моя програма повністю підпорядкована інтересам українського народу, а при її створенні використовувався виключно здоровий глузд, досвід передових країн світу та врахована соціальна, економічна і геополітична ситуація України.

На моє глибоке переконання, для побудови УСПІШНОЇ УКРАЇНИ потрібно:

КРАЇНІ – порядок та виконання законів, невідворотність покарання кожного злочинця, неупереджене правосуддя, швидке виконання судових рішень, чесні та професійні правоохоронці і судді!

НАРОДУ – газ та вугілля за собівартістю, а також дивіденди від державних підприємств, безкоштовна та якісна базова медицина та освіта!

ВЛАДІ – чесність, компетентність, служіння народу та відокремлення від бізнесу!

МІНІСТРАМ – компетентність та позбавлення права призначати директорів держпідприємств!

ДЕПУТАТАМ – скасування недоторканності, триразове скорочення, автоматичне позбавлення мандату за кнопкодавство, прогули та бездіяльність!

ДЕРЖСЛУЖБОВЦЯМ та ПРАВООХОРОНЦЯМ – відбір за здібностями, гідні зарплати, матеріальна відповідальність за протиправні дії!

КОРУПЦІОНЕРАМ – антикорупційний суд, прослуховування від НАБУ, презумпція винності, люстрація, конфіскація та виправні роботи, декриміналізація давання та провокації хабара!

БІЗНЕСУ – помірні ставки податків, податок на виведений капітал, скасування ПДВ, захист від рейдерів, влади та корупції!

ОЛІГАРХАМ – високі податки та доплата за «приХватизовані» держпідприємства!

МЕДІА – незалежність від олігархів!

МАЛОМУ БІЗНЕСУ – звільнення від податків та пільгові кредити від держбанків!

ВИРОБНИКАМ – звільнення імпорту обладнання від ввізного мита та ПДВ!

МАЛИМ ФЕРМЕРАМ – земля, держстимулювання та дотації!

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ, БЮДЖЕТНИКАМ та ЗАРОБІТЧАНАМ – звільнення від податків!

ЛЮДЯМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ – інклюзія та державна підтримка!

ПЕНСІЯМ, ЗАРПЛАТАМ – підвищення!

ТАРИФАМ – зниження!

УКРАЇНІ – енергонезалежність!

УКРАЇНЦЯМ – чисті: повітря, вода, ґрунт, а також – безпечні продукти харчування!

ДОВКІЛЛЮ – екологічну поліцію та цілодобовий GPS-контроль за джерелами забруднення!

МОЛОДІ – пільгові кредити на перше житло від держбанків та гарантоване перше робоче місце, кращим – навчання за кордоном коштом держави!

ВНЗ – незалежність та самоврядування!

АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ – державна підтримка та сприяння у вивченні українцями!

АРМІЇ – добровільність, повага, високі зарплати, найкраще озброєння та забезпечення!

ЄС та НАТО – пауза, проте – взаємовигідне співробітництво!

МОСКВІ – бетонна стіна та лінія оборони на кордоні, відновлення стосунків після компенсації втрат людям та Україні!

ЗРАДНИКАМ та ШПИГУНАМ – в’язниця і депортація!

ДОНБАСУ – мир та відновлення!

КРИМУ – Україна!

ВЕТЕРАНАМ АТО – якісне лікування, підтримка та повага!

ПЕРЕСЕЛЕНЦЯМ – житло, робота й соціальна допомога!

РЕКЛАМІ політики, кредитів, алкоголю й тютюну – заборона!

ВУЛИЦЯМ – відеоспостереження та освітлення!

ДОРОГАМ і ТРОТУАРАМ – рівне покриття!

ЕЛЕКТРОМОБІЛЯМ – ввезення до України без мита, акцизу та ПДВ мінімум на 25 років!

Для мене кожен українець – як рідна, близька людина, тому я готовий нести відповідальність за життя кожного з 42 мільйонів наших громадян.