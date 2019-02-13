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Кабмин пожаловался в ВСП на судью, отстранившего Супрун

Оформить и подать жалобу поручили министру Александру Саенко.

Кабмин пожаловался в ВСП на судью, отстранившего Супрун
Судья Сергей Каракашьян
Фото: Макс Левин

Кабинет министров решил обратиться в Высший совет правосудия с жалобой на дисциплинарный проступок судьи окружного административного суда г. Киева Сергея Каракашьяна. Соответствующее протокольное поручение принято 13 февраля, пишет РБК-Украина.

Согласно документу, речь идет о решении судьи Каракашьяна по делу №640/463/19 по иску народного депутата из фракции Радикальной партии Игоря Мосийчука к исполняющему обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун об установлении отсутствия компетенции (полномочий).

Фото: РБК-Украина

Кабмин поручил подписать соответствующую жалобу министру Кабинета министров Александру Саенко.

Окружной административный суд Киева 5 февраля запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

Вчера Окружной административный суд не вынес решение по ходатайству Министерства юстиции относительно Уляны Супрун.

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