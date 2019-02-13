НАБУ завершило досудебное расследование по делу о присвоении $8 млн чиновниками "Укркосмоса"

Бывший директор и его советник причастны к присвоению канадского кредита на запуск геостационарного спутника "Лыбедь".

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование о присвоении 8 млн долларов кредита, выделенного Канадой, чиновниками Государственного космического агентства при подготовке запуска украинского спутника "Лыбедь".

Соответствующее сообщение САП опубликовала на своей странице в Фейсбуке.

Прокуроры САП завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту срыва выполнения программы по запуску Национальной системы спутниковой связи, ключевым элементом которого должен был стать первый украинский геостационарный спутник "Лыбидь.

Материалы следствия открыты для ознакомления подозреваемым - бывшему генеральному директору ГП "Укркосмос", его внештатному советнику, а также их адвокатам.

Бывший директор Госкосмоса Сергей Капштык подозревается в злоупотреблении служебным положением в пользу офшорной компании, собственником которой был его внештатный советник, который, в свою очередь, также подозревается в растрате обеспеченных правительственными гарантиями средств в сумме 8,245 млн долларов и их дальнейшей легализации (отмывании).

В отдельное производство выделено расследование возможной причастности к совершению данных преступлений иностранных представителей программы финансирования.

5 декабря 2018 года НАБУ сообщило о подозрении двум лицам в присвоении $8 млн кредита от Канады для Укркосмоса и срыве запуска первого украинского спутника "Лыбедь".