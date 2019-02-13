Балуха этапировали из Керчи в Симферополь, - правозащитники

Украинского активиста Владимира Балуха против его воли этапировали из керченской колонии в СИЗО Симферополя, предположительно, для участия в судебном заседании. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

По информации пресс-службы подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма, 30 января 2019 года в суд поступило кассационное представление прокуратуры полуострова на приговор Раздольненского районного суда по делу Владимира Балуха о "дезорганизации деятельности Раздольненского ИВС" (ч. 2 ст. 321 УК России).

По информации правозащитников, кассационное представление подал заместитель прокурора Крыма Сергей Булгаков, бывший сотрудник украинской прокуратуры АР Крым, в отношении которого открыто уголовное производство по ч.1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Сообщается, что Балух и его защита не ознакомлены с содержанием указанного кассационного представления прокурора.

"Украинец отказывается участвовать в любых заседаниях оккупационных судов, указывая на их нелегитимность, по этой причине и был против этапирования его в Симферополь", - отмечают правозащитники.

Напомним, 25 января подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.

Напомним, ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Силовики утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который он вывесил во дворе.

Позже против активиста было возбуждено еще одно дело: начальник изолятора временного содержания в оккупированном поселке Раздольное Валерий Ткаченко заявил о нападении Балуха на него.

Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма по совокупности двух дел приговорил Балуха к 4 годам и 11 месяцам колонии.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Балуха политическим заключенным.