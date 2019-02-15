Аэропорт "Борисполь" пытался отказать во въезде 35 гражданам Израиля

В Украине и Израиле участились случаи отказа во въезде на территорию страны граждан. Такую тенденцию отметил народный депутат Украины Георгий Логвинский на своей странице в Фейсбуке.

"На этом месте час назад было 35 израильтян, которым было отказано во въезде на территорию Украины. После моего вмешательства межгосударственный конфликт временно исчерпан, люди освобождены. Причины отказа законные (нет достаточно средств, не подтверждена цель визита)", - написал Логвинский.

Депутат отметил, что в последние дни случаи отказа во въезде в Израиль для граждан Украины участились.

"С израильской стороны доходило до 20% с каждого самолета возврата наших граждан. Мне приходилось постоянно отпускать под свою ответственность десятки украинцев, задержанных в Израиле. Вчера вернули из Украины 14 человек, а Израиль вернул 54! За день!!! Два года на разных уровнях от Премьер-министра, до министра МВД Израиля были даны обещания решить проблему с отказами въезда нашим граждан. Результаты наших общений если и дали позитивные сдвиги, то незначительные", - написал депутат.

Логвинский добавил, что после отказа во въезде 35 израильтянам сегодня в аэропорту Бен Гурион в Израиле задержали самолет со 140 гражданами Украины, однако позже их всех пропустили на территорию страны.

Напомним, по неофициальным данным количество украинских нелегалов в Израиле может достигать 50 тыс. человек. В 2017 году власти Израиля признали Украину безопасной страной, в которой нет военных действий, а среди претендующих на статус беженца нашли много самозванцев, которым начали массово отказывать и депортировать их. В качестве превентивных мер с нелегалами аэропорт ужесточил контроль за въезжающими туристами.