Украина пожаловалась в ВТО на новые санкции России по транзиту

По мнению украинской стороны, такие меры противоречат Соглашению об упрощения процедур торговли.

Украина на заседании комитета по вопросам упрощения процедур торговли Всемирной торговой организации заявила о несоблюдении Россией своих обязательств относительно свободы транзита.

Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

"В частности, представители украинской делегации обратили внимание членов комитета о введении РФ запрета на ввоз на их территорию отдельных товаров, которые перемещаются транзитом через территорию Украины с третьих стран, которые являются членами ВТО", - говорится в сообщении.

По мнению украинской стороны, такие меры противоречат положениям статей V:6 ГАТТ 1994 и 11.4 Соглашения ВТО об упрощения процедур торговли и, как следствие, создают дополнительные преграды для транзита.

Напомним, 29 декабря 2018 года РФ обнародовала постановление правительства, которое среди прочего запрещает ввоз ряда товаров, которые перемещались транзитом через Украину.

Ранее эксперты ВТО частично поддержали позицию Украины в торговом споре с РФ по поводу поставок железнодорожного оборудования.