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Ситуация на Донбассе далека от урегулирования, - Меркель

"Чисто военные подходы не работают при решении многих конфликтов".

Ситуация на Донбассе далека от урегулирования, - Меркель
Ангела Меркель
Фото: EPA/UPG

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация на Донбассе далека от урегулирования.

"Мы пока далеки от урегулирования. Мы обязательно должны укрепить наши усилия", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, передает "Интерфакс-Украина".

Меркель добавила, что ФРГ поддерживает санкции в отношении России и Минские соглашения.

"В ответ на события в Украине в 2014 году в Уэльсе мы заявили, что не только борьба с терроризмом, но и коллективная оборона в рамках НАТО для нас в приоритете", - напомнила она.

При этом канцлер указала, что НАТО сможет достичь своих целей, если будет оперировать концепцией сетевой безопасности, добавив, что "чисто военные подходы не работают при решении многих конфликтов".

Напомним, Порошенко в Давосе провел встречу с Меркель. Стороны обменялись мнениями по предотвращению вмешательству России в президентские выборы в Украине.

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