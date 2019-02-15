"Москва остается главной угрозой безопасности", - министр обороны Британии

В первый день работы 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, открывшейся в пятницу, 15 февраля, прозвучала резкая критика в адрес России, передает DW.

В частности, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, который открывал конференцию вместе с министром обороны Германии Урсулой фон дер Ляйен, заявил, что Москва остается "угрозой нашей безопасности", поскольку ее "незаконная активность не ослабевает".

"Мы видим, насколько безоглядно действует Россия", - заявил он.

Критикуя Москву, министр указал на незаконную аннексию Крыма, поддержку боевиков на Донбассе, попытки повлиять на выборы в других государствах, а также попытки Кремля перевести "войну в серую зону" путем кибератак и скрытого использования военных.

Он также заявил о поддержке Киева Лондоном. "Мы не оставим наедине такие государства, как Украина, на которые нападает Россия", - заверил министр обороны Великобритании.

По словам Уильямсона, гарантией безопасности остается Североатлантический альянс. "НАТО сегодня важнее, чем когда-либо раньше, потому что старый противник вернулся", - добавил министр.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в выступлении также подчеркнула важность Альянса. НАТО - это "больше, чем военный альянс", это - "политический альянс", отметила она. Особое значение он приобретает в силу "возвращения конкуренции между крупными мировыми державами".

Форум традиционно проходит в Мюнхене в отеле Bayerischer Hof в центре баварской столицы. Участие в форуме примут более 30 глав государств и правительств, более 80 министров иностранных дел и обороны, а также высокопоставленные "лица, принимающие решения", эксперты, экономисты, представители международных и общественных организаций. Украину представляет президент Петр Порошенко, который выступит в панельной дискуссии в субботу и проведет ряд двусторонних встреч.