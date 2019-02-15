Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун
Окружной админсуд Киева отменил обеспечение иска в отношении Супрун
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонке
Зеленский, Порошенко и Тимошенко лидируют в президентской гонке
Молдова отзывает посла в России
Молдова отзывает посла в России
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
В Ровно при вымогательстве $120 тысяч задержан криминальный авторитет "Федор" (обновлено)
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
Настоятеля церковного "МАФа" в киевском Детинце задержали в аэропорту "Борисполь" (обновлено)
В Киеве сотрудник мойки на авто клиента попал в ДТП и грозился изнасиловать полицейских (обновлено)
В Киеве сотрудник мойки на авто клиента попал в ДТП и грозился изнасиловать полицейских (обновлено)
Задержанного в "Борисполе" епископа Гедеона (Харона) выслали в США (обновлено)
Задержанного в "Борисполе" епископа Гедеона (Харона) выслали в США (обновлено)
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун
Печерский суд обязал ГБР открыть дело против Супрун
ГлавнаяМир

Британский политик, собиравшийся посетить Крым, исключен из партии

Британский политик, собиравшийся посетить Крым, исключен из партии
Заместитель председателя Либертарианской партии Великобритании и депутат Европарламента Билл Этридж
Фото: twitter.com/forumyalta

Заместитель председателя Либертарианской партии Великобритании и депутат Европарламента Билл Этридж был вынужден уйти из партии после того, как стало известно о его намерении возглавить делегацию британских политиков и предпринимателей в аннексированный Россией Крым.

Действия Этриджа наносят ущерб репутации партии, сообщил Русской службе Би-би-си ее председатель Эндрю Уизерз.

"Мы направили господину Этриджу на подпись компромиссное соглашение, предполагающее его уход из партии 29 марта 2019 года. Он отказался подписать соглашение, но впоследствии отправил письмо, в котором подтвердил, что уйдет из партии 29 марта", - подтвердил Би-би-си Уизерз.

По словам председателя Либертарианской партии, начальник секретариата Этриджа Пол Бортвуд, тоже планировавший поехать в Крым, также исключен из партии.

На прошлой неделе один из организаторов Ялтинского международного экономического форума Андрей Назаров сообщил, что британские политики, эксперты и предприниматели планируют посетить аннексированный Россией Крым. Всего, как сказал Назаров, в делегацию войдут около 15 человек, а возглавит ее Билл Этридж.

Полный состав делегации, которая должна была отправиться в Крым, не назывался, но известно, что к Этриджу и Бортвуду должен был присоединиться Джим Бхутто - управляющий компании "Тикка кебаб", которая занимается изготовлением блюд индийской национальной кухни. В разговоре с Би-би-си Бхутто подтверждал, что хотел бы поехать в Крым, но отмечал, что окончательное решение о поездке примет позднее.

Ранее в России анонсировали приезд французского политика Марин Ле Пен и президента Сирии Башара Асада в оккупированный Крым. Они названы почетными гостями экономического форума в Ялте, который состоится 17-20 апреля. Оккупанты начали проводить форум вместо украинского YES.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также