Правящая партия Франции отказала в аккредитации RT и Sputnik

«Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля».

Французская партия президентского большинства «Вперед, республика» не предоставит аккредитации сотрудникам российских государственных средств информации RT и Sputnik для освещения выборов в Европарламент.

Такое заявление сделал 15 февраля директор партийной избирательной кампании Стефан Сежурне, сообщило Международное французское радио, передает Радио Свобода.

«Это не органы прессы, а органы пропаганды на службе Кремля», - заявил Стефан Сежурне в интервью газете Le Monde.

Французское издание Sputnik прокомментировало это сообщение в тексте под заголовком «Партия Эммануэля Макрона снова нападает на Sputnik накануне европейских выборов».

В течение года журналисты Sputnik и RT во Франции не получают аккредитации, чтобы освещать события, организованные Елисейским дворцом или французскими министерствами, заявила главный редактор Sputnik France Наталья Новикова.

В мае 2017 года французский президент Эммануэль Макрон во время первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным публично назвал RT и Sputnik «органами лживой пропаганды». Заявление было сделано на совместной пресс-конференции, российский президент на это не ответил.