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Экс-советник Трампа общался с хакером, похитившим документы Демпартии для Wikileaks

О наличии доказательств объявил офис спецпрокурора Мюллера.

Экс-советник Трампа общался с хакером, похитившим документы Демпартии для Wikileaks
Роджер Стоун
Фото: EPA/UPG

У спецпрокурора США Роберта Мюллера есть доказательства контактов между бывшим многолетним советником президента США Дональда Трампа Роджером Стоуном и Wikileaks, опубликовавшим украденные данные с серверов Демократической партии во время избирательной кампании в 2016 году. Об этом говорится в судебных материалах, обнародованных в пятницу, 15 февраля, передает DW.

"Следствие получило доступ к десяткам интернет-аккаунтов, через которые могли распространяться похищенные документы. Часть этих аккаунтов содержала переписку Стоуна с Guccifer 2.0 [хакер, взявший на себя ответственность за взлом серверов Национального комитета Демократической партии. - ред.] и Wikileaks", - говорится в сообщении.

Таким образом, офис спецпрокурора Мюллера впервые объявил о наличии доказательств прямых контактов бывшего советника Трампа с Wikileaks.

Роджер Стоун в ответ на эти сведения заявил, что речь идет о "безобидных личных сообщениях в Twitter", о которых он якобы уже рассказывал в комитете по разведке Конгресса США и которые "абсолютно ничего не доказывают".

25 января Роджер Стоун был задержан по обвинениям в препятствовании расследованию Конгресса, лжесвидетельстве и давлении на свидетелей. Однако вскоре после задержания его отпустили под залог в 250 тысяч долларов. В период президентской кампании Роджер Стоун работал в команде Трампа и остался с ним в тесном контакте после выборов.

По версии следствия, Стоун мог быть прямо или косвенно причастен к публикации на портале Wikileaks почти 20 тысяч электронных писем, связанных с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Эти письма были получены после взлома сайта Национального комитета Демократической партии США летом 2016 года.

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