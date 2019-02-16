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Трамп пообещал объявить о победе над ИГИЛ в течение суток

"У нас есть много замечательных заявлений, касающихся Сирии и нашего успеха в ликвидации Халифата".

Трамп пообещал объявить о победе над ИГИЛ в течение суток
Фото: EPA/UPG

Президент Дональд Трамп 15 февраля заявил, что Соединенные Штаты объявят о ликвидации халифата группы "Исламского государства" в течение следующего дня, передает AFP.

"У нас есть много замечательных заявлений, касающихся Сирии и нашего успеха в ликвидации Халифата, и это будет объявлено в течение следующих 24 часов", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

В конце января Трамп заявил, что международная коалиция освободила почти 100% территорий Ирака и Сирии от ИГИЛ.

19 декабря Трамп одобрил вывод всех американских сил из Сирии, поскольку боевики "Исламского государства" уже побеждены.

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