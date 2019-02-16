Евросоюз намерен инвестировать 30 млрд евро в оборонные проекты

Еще несколько лет назад размер европейских инвестиций в оборонную сферу был равен "полному нулю".

Европейский Союз планирует инвестировать в оборонные проекты 30 млрд евро в течение следующего семилетнего бюджетного периода.

Об этом в пятницу, 15 февраля, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила Верховный представитель ЕС Федерика Могерини, передает Укринформ.

"Мы впервые инвестируем в оборону ресурсы из бюджета Европейского Союза. Европейская программа развития оборонной промышленности поддерживает развитие возможностей во всех сферах, от космоса до воздушного и морского пространства, суши и кибернетического пространства. К 2020 году европейский оборонный фонд привлечет из европейского бюджета 13 млрд евро на период в 7 лет. Всего мы предложили 30 млрд евро для совместного финансирования инициатив, связанных с обороной, на период следующего семилетнего бюджетного цикла", - отметила Верховный представитель ЕС.

Она напомнила, что еще несколько лет назад размер европейских инвестиций в оборонную сферу был равен "полному нулю", и этот факт отражает изменения в подходе ЕС к собственной обороне.

При этом Могерини подчеркнула, что укрепляя европейскую оборону, Евросоюз также укрепляет сотрудничество с НАТО на небывалом ранее уровне. При этом, добавила она, что европейская оборона не предусматривает и не имеет целью дублирование структур НАТО или соревнование с ними.