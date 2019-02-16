Порошенко пригласил президента Черногории в Украину

Порошенко и Джуканович во время Мюнхенской конференции по безопасности, 16 февраля 2019

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность президенту Черногории Мило Джукановичу за поддержку политики санкций против Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте АП.

Лидеры стран провели встречу во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Президенты согласились с необходимостью активизации двустороннего сотрудничества, а также обсудили перспективные сферы сотрудничества, в частности по изучению евроинтеграционного опыта Черногории, в т.ч. по адаптации национального законодательства к стандартам ЕС", - говорится в сообщении.

Порошенко также пригласил Джукановича посетить с визитом Украину.

Напомним, ранее Порошенко в Мюнхене провел переговоры с Меркель. Лидеры обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины.