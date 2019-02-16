Судья Каракашьян взял самоотвод в деле Супрун (обновлено)
Судья Каракашьян взял самоотвод в деле Супрун (обновлено)
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Подозреваемый в убийстве Гандзюк рассказал, как Левин заказал ему нападение на активистку
Аэропорт "Борисполь" пытался отказать во въезде 35 гражданам Израиля
Аэропорт "Борисполь" пытался отказать во въезде 35 гражданам Израиля
Нетаньяху в Варшаве заявил, что поляки сотрудничали с немцами во время Холокоста
Нетаньяху в Варшаве заявил, что поляки сотрудничали с немцами во время Холокоста
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
Новинский: Украина в шаге от дейтонского сценария
В ​"Киевтеплоэнерго" пояснили, почему резко подорожало отопление
В ​"Киевтеплоэнерго" пояснили, почему резко подорожало отопление
Тарифи, Супрун та еміграція. Про що Тимошенко говорить з виборцями.
Тарифи, Супрун та еміграція. Про що Тимошенко говорить з виборцями.
В Киеве сотрудник мойки на авто клиента попал в ДТП и грозился изнасиловать полицейских (обновлено)
В Киеве сотрудник мойки на авто клиента попал в ДТП и грозился изнасиловать полицейских (обновлено)
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
Компания Xiaomi представила супербюджетный холодильник: особенности новинки
ГлавнаяПолитика

Порошенко пригласил президента Черногории в Украину

Стороны обсудили сотрудничество по изучению евроинтеграционного опыта Черногории.

Порошенко пригласил президента Черногории в Украину
Порошенко и Джуканович во время Мюнхенской конференции по безопасности, 16 февраля 2019
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность президенту Черногории Мило Джукановичу за поддержку политики санкций против Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте АП.

Лидеры стран провели встречу во время Мюнхенской конференции по безопасности.

"Президенты согласились с необходимостью активизации двустороннего сотрудничества, а также обсудили перспективные сферы сотрудничества, в частности по изучению евроинтеграционного опыта Черногории, в т.ч. по адаптации национального законодательства к стандартам ЕС", - говорится в сообщении.

Порошенко также пригласил Джукановича посетить с визитом Украину.

Напомним, ранее Порошенко в Мюнхене провел переговоры с Меркель. Лидеры обсудили пути противодействия российской агрессии против Украины.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также