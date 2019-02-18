Порошенко уволил своего советника, который баллотируется в президенты Украины

Бывший глава СБУ Смешко более четырех лет был советником президента.

Президент Петр Порошенко уволил бывшего главу СБУ Игоря Смешко с должности внештатного советника.

Об этом говорится в указе Президента от 14 января, текст которого не был обнародован на сайте главы государства.

"Освободить Смешко Игоря Петровича от исполнения обязанностей советника Президента Украины (вне штата)", - говорится в документе, который Администрация президента предоставила только по запросу "Украинских новостей".

Напомним, 7 октября 2014 года президент Украины Петр Порошенко назначил Игоря Смешко своим советником и главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины. Указом от 30 января 2015 года Комитет по вопросам разведки был ликвидирован, а Смешко - уволен с должности его главы.

12 марта 2015 года Смешко был уволен с должности советника президента и назначен внештатным советником главы государства.

Смешко который возглавлял СБУ в 2003-2005 году, является одним из 44 кандидатов в президенты. Президент Порошенко тоже баллотируется на выборах.