Выборы Президента и украинская специфика

Мы уже как-то привыкли иронически относиться к законодательству. Суды, налоговые, многочисленные [анти]коррупционные органы, депутаты и прочие [Божьи] твари постепенно приучили всех к культу денег и силы, при наличии которых можно всё,— вот читать, а тем более исполнять какие-то там законы в стране и стало не очень принято.

Фото: EPA/UPG

Кто тут виноват больше — курица или яйцо, ею себе на голову снесённое,— вопрос отдельный, и у каждого на него свой ответ, но упомянутый печальный факт является фактом, а перед выборами просто всё проявляется более заметно.

Вот, допустим, наказывать надо не только дающих, но и берущих. ОК — так что, при злоупотребительной рекламе через недобросовестное исполнение своих политических или художественных обязанностей надо отслеживать невинных телезрителей политических сериалов или шоу либо посетителей не тех концертов? Ведь берут, выходит, именно они, раз что надо не выключили или вообще куда не надо пришли.

А если хозяин-спонсор и кандидата, и канала торжественно переложит деньги из одного своего кармана в другой тоже свой, то всё станет чики-пики?

Народ реагирует на всё это, откровенно прикалываясь на соцопросах, и кто-то может так же приколоться даже на самих выборах.

Надеюсь всё же, что там результаты будут серьёзнее, чем на заказанных кандидатами (вместе с результатом) опросах, хотя не очень серьёзное отношение к выборам первого лица это тоже очень серьёзно.

А чего иного мы хотели? 44 кандидата (в 22 раза демократичнее, чем в США!), а кабы ЦИК не отсекла, то было бы и больше полусотни, среди которых 2 пары однофамильцев, 3 социалиста, 3 регионала, 2 бывших главы СБУ, но главное — огромное число самых разнообразных шутов всех мастей!

При таком обилии кло[у]нов мы ещё хотим серьёзного ко всему этому отношения? Каждый кандидат гастролирует с чем может, не пренебрегая святынями, и маячит где может, а все вокруг тупые и никто ничего не понимает, да?

Между тем, не всё так просто, как кажется.

Моделирую жуткую ситуацию. В равной борьбе за выход во второй тур чуть больше набирает один кандидат, но в сумме с голосами запутавшихся избирателей, отданных по ошибке не за своего кандидата, а за её однофамильца,— больше набирает другая. Как вам такой расклад? Мировое [не]признание легитимности, вопли заклятых друзей и закадычных врагов, отношение к стране, выборам и их результату внутри и снаружи, новые бесконечные майданы от всех заинтересованных сторон разной степени озвученности и проплаченности — это всё нам очень нужно в военное время по пути в Цивилизацию, которой и без нас тошно?

При этом если действительно ошибётся, проголосовав за однофамильца своего кандидата, 1-2%, которые этот однофамилец и наберёт, то можно не сомневаться: будут готовы при необходимости заявить именно о такой своей ошибке гораздо больше, с запасом, да хоть 10-15%, проверить-то невозможно, а резонанс окажется ещё тот.

Может, стоит не будить лихо, а описано лишь одно из многочисленных сегодня возможных, и немножко прекратить очевидный тотальный медиа-беспредел, при этом дружески, но настойчиво предложить лично нанятым Фунтам таки сняться, типа, самостоятельно, пока не поздно? В пылу праведной борьбы с кем, случается, не посотрудничаешь, но что толку, когда если вдруг сработает, то будет ещё хуже?

Любая спорная победа будет пирровой и может прибить остатки государства, мы же не одни на глобусе, да и у нас лучше лишний раз людей не дразнить, а то если бессмысленный и беспощадный вдруг задержится, спонсоры ускорения отыщутся быстро.

Украина не просто находится под микроскопом или лупой — она под таким многочисленным солупьем со всех сторон, что в этот раз применение привычных для нас правил может не прокатить. Точнее — как раз прокатить. Прокатить того, ради кого всё это делалось.

Аккуратнее бы насчёт победы любой ценой и насчёт того, что победителей не судят. Был у нас уже один победитель любой ценой.