Рецепт бізнесу від Бені Крика

Виставу «Закат» за двома одеськими розповідями Ісаака Бабеля, яку поставили в українському театрі в Миколаєві, потрібно обов'язково дивитися вітчизняним підприємцям. По-перше, тому що постановка Максима Голенко, а це гарантує високий смак. По-друге, дуже цікава сценографія й кольори вистави виконала художник-постановник Юлія Заулична. По-третє, і через сто з гаком років відносини та «прийомчики» ведення бізнесу в наших землях не дуже змінилися. Бабель не раз згадував своє дитинство в Миколаєві і голубник у дворах між вулицями Рибною та Привозною, де жив з батьками на початку минулого століття.

Фото: Богдан Головченко

А між тим, саме в нашому місті майбутній письменник освоював ази комерції в училищі графа Вітте, про що нагадала дуже інформативна і естетично оформлена програма прем'єри, яка вже стала бібліографічною цінністю.

Ну а спектакль, де керівник проекту - художній керівник театру, народний артист України Микола Берсон, не може за визначенням бути прохідним. Вистава захоплює. У ній, як у вишуканій страві «високої кухні» є все: літературна основа, з якої дбайливо взяті текст з яскравими словами. Відмінна гра акторів, особливо хочеться виділити виконавця ролі Бенціона Крика - М.Руденка. Молодий актор, мабуть сам має симпатію до свого персонажа, грав драматично і з почуттям міри.

Музика, яка дуже часто в роботах режисера М.Голенко «працює» по-повній, в цій виставі передає дуже багато смислів. Маса цікавих деталей, як той щур, з яким бігає по сцені кантор синагоги Цвібак в комедійному виконанні актора Е.Студзінского, вагоміше багатьох слів. Мадам Попятнік у виконанні актриси Н.Рижкової та Двойра - актриса Т.Віннік, виявилися найяскравішими жіночими образами «мішпухи» Короля Молдаванки. Але всі без винятку актори на сцені не «приколювалися» над єврейськими пристрастями, а працювали над трансляцією смислів. Тому виставу, можливо, варто дивитися кілька разів, аж надто вона багатошарова, як смачний десерт - мільфей. А подивившись, варто ще раз озирнутися навколо. Відзначити, а раптом є поруч вороги і зрадники? А що про ваш бізнес думають діти? Чи не соромляться вони свого становища і ролі в суспільстві? А навіщо взагалі робити бізнес?.. Та хіба мало що потрібно обдумати після того, як оплески відлунають ...

Наприклад, яким живучим виявився єврейський присмак тіньового радянського бізнесу в наш час.

125-річчя письменника Бабеля якнайкраще відзначає саме Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії, що на вулиці, яку звали Привозною, коли по ній бігав майбутній літератор.