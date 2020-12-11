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Англомовний сайт про кіберспорт українського студента

Перший самостійний проєкт нашого земляка Марка Головченка отримав перемогу на Studway Awards 2020, конкурсі молодих талановитих студентів.

Він переміг в номінації "Спорт" з надзвичайним медійним проєктом про кіберспорт. Марк переконаний, що тема кіберспорту є надзвичайно актуальною, тому він створив англомовний сайт, де пише про останні новини у цій сфері та бере інтерв’ю у відомих кіберспортсменів.

Фото: esquire

Тільки у вересні він став студентом Одеського національного політехнічного університету за фахом журналістика й відразу почав видавати сайт. Звісно, до цього була гімназія №2 Миколаєва, де він успішно навчався й відома медійна родина. Хлопець не тільки знається на геймінгу, але й робить інформаційно-аналітичні матеріали про цей дивовижний спорт.

У вересні 2020 кіберспорт визнали офіційним в Україні. Кількість спортсменів з того часу, зважаючи ще й на пандемію та вихід PS5, стрімко пішла вгору. Так що й журналістика про цей вид людської діяльності тільки починається.

Колись в Миколаєві з'явились перші газетні матеріали про інноваційний фрістайл, який тільки розбудовувався. А через 30 років єдину золоту олімпійську медаль для України завоював спортсмен з Миколаївщини. Щоб не казали скептики про журналістику як діяльність з осмислення фактів, творчість молодих вона активізує. А ще, молоді люди в давній професії не "помічають" кордонів та відстаней, бо максимально диджиталізовані. Сучасники отримують профіт.

Вячеслав Головченко Вячеслав Головченко , Председатель попечительского совета Колледжа прессы и ТВ
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