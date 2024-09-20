Вечір у музеї: проробляли помилки романтиків «червоного ренесансу»

«Розстріляне відродження » – персонажі української історії 20-30-х років минулого сторіччя, які будували нову культуру в радянській державі, стали об'єктом дослідження творчого об’єднання «Ніч в Університеті», яке з 2016 проводить вечірні театралізовані екскурсії в різноманітних історичних локаціях Києва. Цього разу запросили на український Парнас в Музей видатних діячів української культури. Щоби засобами імерсивного театру розповісти про долю діячів культури та науки української радянської республіки, яких було репресовано у 30-ті. Завдання не тільки благородне, але й з усіх боків – важливе.

Фото: В'ячеслав Головченко

Молоді історики, яки самі роблять події творчого об'єднання, цей проєкт доречно наповнили роботою над помилками. Історики-науковці не мають право на емоції. А під час вечірніх театралізованих екскурсій «Ніч у Музеї. Розстріляне відродження» можна образами виправити канон. Зокрема, чітко проартикулювати на сумних прикладах з українського театру і літератури, мистецтва і науки, українізації, що Леся Курбаса, Майка Йогансена, Теодосія Мовчанівського, Миколу Хвильового, Михайла Бойчука та інших представників епохи до репресій та судилищ довели саме колеги. Менш успішні чи більш матеріалістичні вони писали доноси, пасквілі, як зараз модно казати «здіймали хейт» з приводу творчих експериментів заради власної користі. У звільнену квартиру розстріляного поета заселяли іншого пролетарського автора, більш поблажливого.

Трагедії Биківні та Сандармоху – це сторінки української історії, яки відбулись в першу чергу через людську ницість. І про це чітко звучить у театралізованих розповідях під час всієї двогодинної екскурсії в будинках Старицького, Леонтовича та Косачів на території музею. «Це незвична екскурсія, де є один екскурсовод, який ходить, показує і якимось чином взаємодіє з відвідувачами. Цей захід поєднує екскурсію та імерсивний театр – наші відвідувачі є водночас і учасниками певних подій. Сьогодні ми сфокусувались на темі Розстріляного Відродження та епохи ренесансу – на 1920-30-х роках», – розповів керівник Творчого об'єднання «Ніч в Університеті» Олексій Руденко.

Вхід безкоштовний, це стало можливим за підтримки УКФ, на грант якого творче об'єднання «Ніч в університеті» виконало проєкт цілої серії вечірніх історико-театралізованих екскурсій «Ночі історії: інтелігенція в боротьбі за Україну в ХХ столітті». Перша відбулась спекотного серпня у Національному заповіднику «Софія Київська» на «Ніч у Софії. Незалежність».

Теперішня екскурсія пройшла під давно забутим гаслом: Хай живе українська культура! Даєш культурний ренесанс! Глядачі опинялись то на репетиції легендарного театру “Березіль”, то у квартирі Хвильового в рокову ніч, то на вечірці літераторів в харківському будинку “Слово”, в похмурих казематах НКВС, а згодом в садку біля Софії Київської чи під час інспірованого мітингу проти бойчукістів.

Навішувати ярлики та нестримно хейтити творчих опонентів вміли й до масових розстрілів діячів української культури. Важливо, щоб сьогоднішня молодь і представники креативних індустрій зрозуміли, що як тільки влада використовує вас проти колег, ви стаєте заручниками системи, яка завжди зжирає власних посіпак.

Дуже повчально, особливо сьогодні, коли розігрується карта: блогери проти професійних журналістів. А завжди все починається ніби від ліберального: позбавимось застарілих стандартів!

Костюмовані екскурсії у вечірній час дійсно мають романтичний флер. Молодь це завжди приваблює, особливо на початку навчального року. «Ніч в університеті» вже 8 років їх проводить на різних локаціях, розпочинали з рідного Національного. Але тепер навіть за спостереженням уважних наглядачів музею молодь “розбавили” представники середнього віку, народжені в СРСР.

Фото: В'ячеслав Головченко

Одним з завдань, яке ставлять перед екскурсіями організатори – спонукати продовження вивчення історії та проведення власних досліджень роду, міста, регіону. Відомо, що українську історію багато років та раз “перелицьовували” на догоду різним імперіям та ідеологіям, і роботи сучасникам з очищення історії вистачить надовго. Хто сказав, що історію мають вивчати лише професійні історики?

За три вечори екскурсії відвідало 545 осіб.