У прокат виходить художній фільм про Розстріляне відродження “Будинок “Слово”. Нескінчений роман”

Художній фільм “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” режисера Тараса Томенка виходить в національний кінопрокат 9 травня.

Стрічка розповідає драматичну історію українських письменників “розстріляного відродження”. За наказом Сталіна 1927 року в Харкові збудовано кооперативний будинок “Слово”. Найвидатніших українських письменників заселяють у комфортні квартири. Усі вони стали учасниками експерименту, спрямованого на виведення нового типу радянського письменника та тотальний контроль над процесом творчості з метою створення єдиного художнього методу соціалістичного реалізму. Та не кожен з письменників погоджується оспівувати Сталіна. Неочікувано для мешканців будинку “Слово” до них підселяють нікому не відомого молодого письменника Володимира Акімова. Хто він? Ніхто не знає. З його появою в будинку “Слово” починають розгортатися дивні події, про що й досі мовчать його стіни.

У 2017 році Тарас Томенко випустив документальний фільм “Будинок Слово”. У 2018 році стрічка отримала українську національну кінопремію «Золота дзиґа» в категорії «Найкращий документальний фільм».

Світова прем'єра художнього фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман” відбулась на 37-му Варшавському кінофестивалі 2021 в рамках міжнародної конкурсної програми. Українська премʼєра відбулась 16 червня 2022 року на першому кінофестивалі глядацького кіно “Миколайчук OPEN”, де ця стрічка стала фільмом-відкриттям.

Кадр з фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман”

Кадр з фільму “Будинок “Слово”. Нескінчений роман”

Виробництво фільму здійснила компанія Fresh Production Group за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міжнародного благодійного фонду «Солідарність». Кінотеатральним дистриб'ютором фільму стала компанія B&H. Сценаристи стрічки – Тарас Томенко та Любов Якимчук, режисер – Тарас Томенко, оператор-постановник Михайло Любарський, художник-постановник Шевкет Сейдаметов, композиторка – Алла Загайкевич, продюсери – Юлія Чернявська, Олег Щербина, Пилип Іллєнко та Ростислав Мартинюк.

Про Будинок “Слово”: