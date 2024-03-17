На Мальтійському бієнале відкрився український павільйон

У проєкті йдеться про одну з ключових тем бієнале – деколонізацію та пропрацювання імперського минулого, актуальну як для України, так і для Мальти.

На Мальтійському бієнале днями відкрився український павільйон, йдеться на сайті президента.

Для нього журі бієнале обрало проєкт художниці Алевтини Кахідзе “From South to North”, запропонований платформою культури пам’яті Минуле/Майбутнє/Мистецтво у партнерстві з Одеським національним художнім музеєм, мистецьким продакшном NOS з Італії та Українським інститутом.

У проєкті йдеться про одну з ключових тем бієнале – деколонізацію – на тлі війни Росії проти України та тему пропрацювання імперського минулого, актуальну як для України, так і для Мальти.

Проєкт символічно поєднує Мальту та Одесу, місто – браму між українським степом і Середземномор’ям. Павільйон “From South to North” задає напрямок погляду з Мальти в бік України, з півдня на північ.

Фото: Сайт президента

Проєкт Алевтини Кахідзе складається з відеороботи, знятої в Одесі на початку 2024 року у співпраці з художником Романом Хімеєм, та інсталяцій, створених спеціально для простору павільйону. У дзеркалі власної родинної історії мисткиня аналізує, як імперія руйнує життя різних поколінь та як цей подекуди невидимий вплив змінюється з часом.

Кахідзе накладає історію своєї сім’ї на події ХХ століття в Україні та Європі, прокладаючи зв’язок із ХХІ століттям: сюжетну лінію продовжує розповідь про особистий досвід мисткині у період повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фото: Сайт президента

Мальтійська бієнале (maltabiennale.art 2024) – нова міжнародна виставка сучасного мистецтва у Європі. Вона почалася 13 березня і триватиме до 31 травня 2024 року.