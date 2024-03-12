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Нацрада звернулася до Walt Disney включити у телеверсію "Оскара" нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі"

"Нам важко повірити, аби таке рішення персоналу студії було би політично вмотивованим рішенням, погодженим керівництвом компанії", - заявив регулятор.

Нацрада звернулася до Walt Disney включити у телеверсію "Оскара" нагородження стрічки "20 днів у Маріуполі"
Мстислав Чернов та Євген Малолетка під час церемонії вручення «Оскара», Лос-Анджелес, 10 березня 2024 р.
Фото: EPA/UPG

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення направила звернення до керівництва Walt Disney Company, аби у телеверсію "Оскара" включили нагородження української стрічки "20 днів у Маріуполі".

Текст звернення оприлюднили на сайті Нацради.

"Днями всі українці з величезним підйомом зустріли новину про визнання стрічки «20 днів в Маріуполі» переможцем у номінації «Best Documentary Feature». Промову режисера фільму Мстислава Чернова цитували майже всі медіа у демократичних країнах. Однак зараз зʼясувалося, що у скороченій міжнародній ефірній версії цієї події немає", - зазначила Нацрада.

Регулятор наголосив, що момент, де "журналісти отримують нагороду за повнометражну документальну стрічку, яка розповідає про жахи й нелюдську жорстокість війни", "викликав колосальну емоцію в залі кінотеатру DOLBY і в численних дописах протягом дня у мережі інтернет", а його "не побачать глядачі у багатьох країнах Східної півкулі і ті глядачі на земній кулі, хто дивитиметься Церемонію у подальших численних показах".

"Нам важко повірити, аби таке рішення персоналу студії було би політично вмотивованим рішенням, погодженим керівництвом компанії. Ми також уже знайомі з поясненнями Студії про попереднє планування скороченої версії та гадаємо, що воно цілком могло би бути лише попереднім. А також з розумінням ставимося до рішення українського суспільного мовника продемонструвати в Україні цей епізод – це має особливе значення в нашій країні, охопленій смертельним вогнем ворожих бомбардувань", - наголосила Нацрада.

Український регулятор закликав Walt Disney Company створити і розповсюдити серед мовників оновлену міжнародну версію, в якій збережуть фрагмент із номінацією Best Documentary Feature.

Передісторія інциденту

  • Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала кінопремію "Оскар" у номінації "Найкращий документальний фільм". Це перший в історії український фільм, який отримав таку статуетку. Його творцями є Мстислав Чернов, Євген Малолєтка і Василіса Степаненко. Фільм документує окупацію росіянами Маріуполя.
  • Історичну для України перемогу вирізали із короткої міжнародної телевізійної версії події. 
  • Український суспільний мовник заявив, що ця версія мала вийти в етер увечері 11 березня. Проте до неї не було включено найважливішу для українського глядача частину церемонії. "Суспільне" висловило своє обурення організаторам "Оскара" та ухвалило рішення транслювати у повторі повний запис нагородження.

Що відомо про український фільм "20 днів у Маріуполі" 

  • Стрічка зображує облогу міста протягом 20 днів після нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року. Її створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.
  • «20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова. 
  • Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.
  • Крім того, стрічка перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" премії від Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).
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