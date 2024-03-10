Що почитати: 10 екранізованих книжок

Ми підготували добірку з десяти книг від українських видавців, що отримали вдалі екранізації чи котрі саме адаптують для кіно.

Протягом усього існування кінематографу книги були і є невичерпним джерелом натхнення для нього. Хороші екранізації дозволяють читачам повернутися до улюблених світів та історій, перевідкрити їх через режисерську інтерпретацію. Або ж навпаки, після хорошого фільму іноді хочеться звернутися до першоджерела, щоб через книгу заглибитися в історію та віднайти якісь приховані сенси.

Павло Паштет Белянський. «Я працюю на цвинтарі», 2016

Фільм «Я працюю на цвинтарі» Олексія Тараненка, 2021

Фото: ufreida.com.ua Павло Паштет Белянський. «Я працюю на цвинтарі», 2016

Павло Белянський (блогер Паштет) має різноманітні життєві досвіди. Наприклад, кілька років був співвласником контори з виготовлення пам’ятників, а зараз воює як старший стрілець штурмової роти ЗСУ. Коли смерть стає частиною щоденної роботи, її сприйняття змінюється. Рефлексії про це вилилися в збірку «Я працюю на цвинтарі», яка складається з 58 проникливих замальовок із життя працівника підприємства ритуальних послуг.

Головний герой Олександр раніше займався архітектурою, а зараз працює на цвинтарі. Щоденно люди звертаються до нього замовити пам'ятники для своїх родичів. Їхні життєві історії іноді сумні, іноді комічні. А в житті головного героя є таємниця, яка не дає йому стати щасливим. Щирість і реалістичність оповіді тримають напругу до останньої сторінки. Попри щемку тематику, книга залишає після себе не смуток, а радше світлу меланхолію.

Збірка стала основою однойменного фільму, сценарій до якого написав сам автор. Фільм режисера Олексія Тараненка вийшов у прокат вересні 2022 року, а у 2023-му став найпопулярнішим ігровим кіно на платформі Takflix.

Девід Ґренн. «Вбивці квіткової повні: таємниця індіанських убивств та народження ФБР», 2017

Фільм Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні», 2023

Фото: bookclub.ua Девід Ґренн «Вбивці квіткової повні: таємниця індіанських убивств та народження ФБР», 2017

Нонфікшн присвячений ґрунтовному дослідженню першої великої справи в історії ФБР.

Оклахома, 1920-ті. На землях корінного народу Осейджі виявили поклади нафти, що зробило місцевих жителів казково багатими: вони їздили на крутих автомобілях з власними водіями, будували особняки й відправляли дітей навчатися в найкращі коледжі Європи. Проте край сколихнула серія вбивств. Почалося все із сім'ї Моллі Буркхарт: одного її родича розстріляли, іншого отруїли. За різних обставин члени племені помирають одне за одним. Коли кількість жертв різко зросла, за справу взялося ФБР. Осейджське розслідування стало першою великою справою в історії цієї організації.

На основі книги зірковий американський режисер Мартін Скорсезе зняв епічний вестерн з елементами кримінальної драми. Головні ролі виконали Леонардо Ді Капріо, Роберт Де Ніро й Лілі Гладстон. Екранізація здобула нагороду як найкращий фільм Національної ради кінокритиків США, її назвали одним з 10 найкращих фільмів 2023 року за версією Американського інституту кіномистецтва та номінували на сім премій «Золотий глобус».

Квентін Тарантіно. «Одного разу в Голлівуді», 2021

Фільм Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді», 2019

Фото: bukva.ua Квентін Тарантіно. «Одного разу в Голлівуді», 2021

Дебютний роман всесвітньо відомого режисера став новелізацією однойменного фільму, а не навпаки.

У 2019 році в прокат вийшла драмеді Квентіна Тарантіно «Одного разу в Голлівуді». Ця стрічка стала видатною подією в кіноіндустрії та здобула «Оскар».

У романі Тарантіно занурює читача в золоту епоху кіноіндустрії — Голлівуд 1960-х. Автор вдало поєднує романтику й винахідливий гумор, створює епічне полотно, яке відображає його сонячні спогади з дитинства. Центральний персонаж актор Рік Долтон переживає не найкращі часи, хоча колись прославився ролями в серіалах-вестернах. Він попри все мріє про шанс зіграти в повнометражному фільмі. Паралельно з пошуками додаткового заробітку Рік співпрацює з помічником, водієм, дублером і найкращим другом Кліффом Бутом, складною фігурою з темним минулим, і з юною акторкою Шерон Тейт, яка стрімко підкорює екрани кінотеатрів. Сюжет розгортається на тлі злочинів, пов'язаних із сектою Чарльза Менсона в 1969 році.

Книга містить сцени та лінії, вирізані з фільму під час монтажу. Новелізована версія сюжету глибше розкриває всесвіт Голлівуду, насичує історію новими персонажами й подробицями.

Сергій Жадан. «Ворошиловград», 2010

Фільм Ярослава Лодигіна «Дике поле», 2018

Фото: Радіо Свобода Сергій Жадан. «Ворошиловград», 2010

Цей роман-дзеркало українського пострадянського суспільства отримав відзнаку «Найкраща книга десятиліття» за версією конкурсу «Книга року ВВС».

1990-ті. Україною шириться рейдерство. Серед донецького степу — дикого поля, що постало з попелу століть і застигло поміж хрущовок і териконів — стоїть іржава бензоколонка, на яку поклав око місцевий криміналітет. Головний герой Герман мусить повернутися в рідні місця, щоб знайти зниклого брата й урятувати його бізнес.

Відчуваючи присмак промислового пилу на губах, читач пройде через сотні міст, чиї центральні площі вже давно заросли травою. Ці міста, здавалося б, живуть лише в спогадах людей: про їхнє дитинство, юність, перше кохання і перші невдачі. Події, сплетені в поетично-містичні водевілі, перетворюють читання роману на справжню пригоду.

За книжкою український режисер Ярослав Лодигін зняв фільм «Дике поле», прем’єра якого відбулася восени 2018 року. Зйомки проходили в Старобільську — рідному місті Сергія Жадана.

В'єт Тан Нґуєн. «Симпатик», 2015

Мінісеріал від HBO «Симпатик», прем’єра 14 квітня 2024

Фото: yakaboo.ua В'єт Тан Нґуєн. «Симпатик», 2015

Це захопливий шпигунський роман і водночас зворушлива розповідь про любов, дружбу, ідеали й зраду. Книжка отримала статус бестселера 2015 року за версією журналу The New York Times і Пулітцерівську премію 2016 року.

«Симпатик» розповідає історію капітана, який навчався в американському університеті, але повернувся до В'єтнаму, щоб приєднатися до комуністичного руху. Пулітцерівський комітет описав роман як «багатошарову іммігрантську історію, розказану людиною двох розумів і двох країн: В'єтнаму та США». Дебютний роман американського професора в'єтнамського походження В'єт Тан Нґуєна вивчає життя між двома світами та досліджує спадщину в’єтнамської війни в літературі, кіно й сучасних конфліктах.

У липні 2021 року канал HBO оголосив, що замовив серіал за цим романом компанії A24. Одну з головних ролей грає Роберт Дауні-молодший, а режисером став південнокореєць Пак Чхан Ук («Олдбой»).

Саймон Бекетт. «Хімія смерті», 2006

Мінісеріал від Paramount+ «Хімія смерті», 2023

Фото: secretland.info Саймон Бекетт. «Хімія смерті», 2006

Роман із серії про розслідування судового антрополога Девіда Гантера.

Девід втратив дружину й дочку. Тікаючи від минулого, він залишає роботу й переїжджає до містечка Менем, де починає працювати терапевтом. Потроху його життя налагоджується. Проте спокій провінційного містечка руйнується, коли місцеві хлопці знаходять на болоті тіло вбитої жінки. Пізніше зникає ще одна жінка, і через декілька днів її знаходять мертвою. Спільнота панікує — у Менемі з’явився серійний убивця. Мешканці починають підозрювати одне одного, і Девід не може залишитися осторонь. Він долучається до розслідування. Пристрасті розпалюються, коли зникає нова знайома Девіда.

На початку 2023 року канал Paramount+ випустив за романом однойменний мінісеріал.

Хав'єр Кастільйо. «Дівчинка снігів», 2023

Серіал від Atípica Films «Снігова дівчинка», 2023

Фото: rovesnyknews.te.ua Хав'єр Кастільйо. «Дівчинка снігів», 2023

Роман-трилер, який доводить, що найгірше завжди залишається непоміченим.

У 1998 році під час параду до Дня подяки в Нью-Йорку серед натовпу зникає трирічна Кієра Темплтон. Після активних пошуків хтось знаходить кілька пасом волосся поряд й одяг дівчинки. Батьки поступово втрачають надію знайти доньку. Та у 2003 році вони отримують пакунок з однохвилинним відеозаписом — восьмирічна Кієра грається в якійсь кімнаті.

Життя студентки журналістики Колумбійського університету Мірен Тріггс сповнене психологічних травм, але вони лише загартовують її дух і зміцнюють рішучість боротися проти сексуального й сімейного насильства. Дівчину зацікавлює справа зниклої Кієри, і вона починає паралельне розслідування, котре змусить Мірен повернутися до подій власного минулого, які вона вважала забутими.

Завдяки майстерному вплітанню несподіваних поворотів Кастільйо зберігає напругу, а лаконічний репортажний стиль надає оповіді реалістичного відтінку.

У 2023 році вийшов перший сезон іспанського серіалу, створений компанією Atípica Films. Відомо також, що Netflix продовжив його на другий сезон.

Террі Пратчетт, Ніл Гейман. «Добрі передвісники: ґрунтовні й вичерпні пророцтва Агнеси Оглашенної», 1990

Два сезони серіалу від Amazon Video й BBC «Добрі передвісники», 2019, 2023

Фото: rozetka.com.ua Террі Пратчетт, Ніл Гейман. «Добрі передвісники: ґрунтовні й вичерпні пророцтва Агнеси Оглашенної», 1990

Тандем двох зіркових авторів створив історію про веселий Апокаліпсис, життєствердний кінець світу і бадьоре пришестя Антихриста.

Як каже нам цей роман (а йому треба вірити, бо це ж «єдина у світі книга пророцтв, що справджуються»), кінець світу настане в суботу. Якщо точніше, то в суботу наступного тижня. Якраз перед вечерею. Але люди передбачають кінець світу чи не зі самого його початку, тому цілком природно бути скептичним, коли призначається нова дата Судного дня. Утім Добро та Зло вже збирають армії, жаби проливаються дощем, Атлантида піднімається з морських глибин, а четверо байкерів Апокаліпсису вирушають в дорогу.

Усе було б згідно із задумом Божим, якби не двійко дивних союзників: вибагливий янгол-букініст Азирафаїл і стильний демон-авантюрист Кроулі. Обидва живуть серед смертних від Самого Початку, вони звикли одне до одного й навіть стали друзями. Таке життя їм вельми до вподоби, тож вони не сповнені бажання попрощатися із цим звичним світом.

На основі цього сюжету Amazon Video спільно з BBC зняли вже два сезони серіалу. Проєкт подовжили на третій сезон, який має стати останнім.

Кузьма Скрябін. «Я, “Побєда” і Берлін», 2006

Фільм Ольги Ряшиної «Я, “Побєда” і Берлін», прем’єра 21 березня 2024

Фото: knygy.com.ua Я, «Побєда» і Берлін

Літературний дебют співака Андрія Кузьменка (Кузьми), лідера гурту «Скрябін», який загинув у автомобільній аварії 2 лютого 2015 року.

Пригодницька комедія розповідає про початок 1990-х. Події розгортаються навколо старого автомобіля марки «Побєда», на якому Андрій разом з другом Бардом вирушають до столиці Німеччини, щоб заробити грошей. Ця повість сповнена блискучого гумору, а в її основі лежать пригоди самого Андрія Кузьменка.

Зйомки стрічки на основі цієї книги стартували в серпні 2020 року. Прем'єра запланована на 21 березня 2024 року.

Кай Берд, Мартін Шервін. «Оппенгеймер. Тріумф і трагедія Американського Прометея», 2005

Фільм Крістофера Нолана «Оппенгеймер», 2023

Фото: bookclub.ua Оппенгеймер. Тріумф і трагедія Американського Прометея

Перша масштабна біографія Дж. Роберта Оппенгеймера, «батька атомної бомби», геніального харизматичного фізика, який став найвідомішим ученим свого покоління й символом науковця, що протистоїть наслідкам наукового прогресу.

Оппенгеймер очолив гігантський проєкт зі створення атомної бомби, але після бомбардувань Хіросіми й Нагасакі виступив проти власного творіння й переконливо закликав до міжнародного контролю над ядерною зброєю. Тріумф і трагедія життя великого вченого відображають бурхливу історію Америки між двома світовими війнами і страх перед ядерним апокаліпсисом.

Автори писали цю біографію чверть століття, вони вивчили тисячі документів з архівів і приватних колекцій по всьому світу, отримали доступ до файлів ФБР, провели сотні інтерв'ю з друзями, родичами й колегами Оппенгеймера.

На основі цього дослідження Крістофер Нолан у 2023 році створив біографічний фільм «Оппенгеймер» з Кілліаном Мерфі в головній ролі, який називають головним претендентом на «Оскар» 2024 року. Незадовго до церемонії нагородження зірки фільму й онук Оппенгеймера звернулися до світу із закликом до ядерного роззброєння.