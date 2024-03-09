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"Конотопська відьма", Джамала, "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії

Імена переможців оголосили на церемонії нагородження, яка пройшла у Національному академічному театрі ім. Івана Франка. 

"Конотопська відьма", Джамала, "20 днів у Маріуполі": стали відомі лауреати Шевченківської премії
Фото: facebook.com/knpu.gov

Стали відомі лауреати Шевченківської премії за 2024 рік, їх імена оголосили на церемонії нагородження, яка пройшла у Національному академічному театрі ім. Івана Франка. 

Переможцями у наступних номінаціях стали: 

Театральне мистецтво:

Іван Уривський (режисер-постановник), Тетяна Овсійчук (художниця-постановниця), Петро Богомазов (художник-постановник), Сусанна Карпенко (композиторка). Вистава "Конотопська відьма" за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка. 

Музичне мистецтво:

2 нагороди- Сусана Джамаладінова (Джамала) (співачка). Альбом "Qirim". Кармелла Цепколенко (композиторка). Твори: Кантата "Читаючи історію" за поезією Оксани Забужко; кантата "Звідки ти, чорна валко, пташина зграє?" за поезією Сергія Жадана; дуель дует № 14 для скрипки та контрабасу; симфонія № 5 для великого симфонічного оркестру. 

Література:

2 нагороди — Ярина Чорногуз. Книга поезій "[dasein: оборона присутності]".  Дмитро Лазуткін. Книга поезій "Закладка". 

Візуальні мистецтва:

Андрій Єрмоленко (художник). Серія художніх робіт "Ukrainian resistance // Український опір". 

Публіцистика, журналістика:

Євген Малолєтка, Мстислав Чернов, Василиса Степаненко (журналісти). Серія журналістських матеріалів про облогу Маріуполя (репортажі, фото та відеорепортажі, розслідування та фільм "20 днів у Маріуполі").

Не визначили переможців у категоріях Кіномистецтво та Літературознавство і мистецтвознавство.

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