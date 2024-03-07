Премія Women in Arts оголосила лауреаток

Стали відомі переможниці п‘ятої премії Women in Arts, яка відзначає жінок, що працюють у сферах культури та мистецтва.

Лауреатками премії у восьми категоріях стали:

Жінки у візуальному мистецтві: Катерина Бучацька, художниця, учасниця українського проєкту на Венеційській бієнале-2024.

Жінки в музиці: Джамала, співачка, переможниця «Євробачення-2016».

Жінки в перформативному мистецтві: Оксана Дмітрієва,головна режисерка Харківського театру ляльок.

Жінки в літературі: Ярина Чорногуз, поетеса, волонтерка, військовослужбовиця.

Жінки в кіно: Аліса Коваленко, режисерка, членкиня Європейської кіноакадемії.

Жінки в культурному менеджменті: Ольга Гончар, директорка Меморіального музею тоталітарних режимів «Територія Терору», ыныцыаторка Музейного кризового центру.

Жінки в культурній журналістиці, критиці і дослідженнях: Катерина Яковленко, шеф-редакторка сайту "Суспыльне. Культура".

Особлива відзнака (жінки, які не є професійними мисткинями, але зробили важливий внесок в українську культуру): ветеранка Катерина Приймак “Зоя”.

Women in Arts – незалежна премія, заснована у 2019 році Українським інститутом та ООН Жінки в Україні у рамках руху солідарності за ґендерну рівність HeForShe. Мета премії – звернути увагу на досягнення жінок, які працюють у сферах культури та мистецтва.