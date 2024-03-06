Національна опера України поставить оперу «Конотопська відьма»

Національна опера України працює над створенням опери «Конотопська відьма» за однойменною повістю Григорія Квітки-Основ'яненка. Про це LB.ua повідомив головний режисер Національної опери Анатолій Солов’яненко, автор ідеї та концепції нової опери.

Музику до «Конотопської відьми» сворює композитор Олександр Родін, автор балетів «Алладін», «Пори року», «Вгору по річці», «Вій», «Видіння Рози». У вересні 2022 його оперу «Катерина» за творами Т. Шевченка поставила Одеська національна опера. До «Конотопської відьми» Родін напише також лібрето. Диригент-постановник «Конотопської відьми» – Микола Дядюра, керівник проєкту – Петро Чуприна.

Роботу над написанням твору композитор планує завершити до травня 2025 року. Одразу після цього колектив почне працювати над постановкою.

Про українську оперу:

– Метрополітен-опера замовила оперу про викрадених українських дітей під час війни з РФ. Над нею працюють український композитор Максим Коломієць та американський драматург Джордж Брант.

– Оперу «Чорнобильдорф» номінували на Премію Королівського філармонічного товариства Великої Британії. Вона була подією-відкриттям фестивалю Huddersfield в 2022 році.

– В Києві відбудеться прем’єра опери GAIA-24 про підрив Каховської дамби. Показ пройде 10 травня в МЦКМ "Жовтневий палац."