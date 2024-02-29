Венеційська бієнале не закриє павільйон Ізраїлю

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано та організатори Венеційської бієнале відмовились закривати Ізраїльській павільйон. Про це повідомило видання повідомило видання The New York Times.
Попри заклики альянсу “Мистецтво проти геноциду”, петицію якого станом на 29 лютого підписали більше 19 тис художників, кураторів, журналістів та інших діячів культури, Ізраїль матиме змогу відкрити свій павільйон.
Представники бієнале повідомили, що будь-яка країна, визнана Італією, може подати заявку та взяти участь у події. За їх повідомленням, бієнале не братиме до уваги жодних петицій чи закликів до виключення країн.
"Ізраїль не лише має право виражати своє мистецтво, але й зобов'язаний свідчити про свій народ саме в цей час, коли він зазнав безжального удару з боку безжальних терористів", — заявив міністр культури Італії. Він також додав, що бієнале завжди буде простором свободи, зустрічей і діалогу, а не простором цензури і нетерпимості.
Організатори бієнале наголосили, що Росія не братиме участь у цьогорічній виставці тому, що так вирішив уряд самої РФ (а не через відмову бієнале).
Про Венеційську бієнале:
- Альянс “Мистецтво проти геноциду” опублікував лист з вимогою заборонити Ізраїлю представляти свій павільйон на 60-й Венеційській бієнале. Зокрема, у ньому зазначено, що бієнале створило «подвійний стандарт», висловлюючись на користь України після того, як вона зазнала вторгнення Росії у 2022 році, але не роблячи такої заяви щодо Гази;
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Ізраїль має постійне приміщення для свого павільйону на Бієнале; цьогоріч він має представляти проєкт художниці Рут Патір. У жовтні Патір і кураторки павільйону Міра Лапідот і Тамар Маргаліт заявили, що вони «приголомшені та налякані» атакою ХАМАС, і додали: «Наше величезне почуття скорботи посилюється глибоким занепокоєнням щодо ескалації гуманітарної кризи в Газі»;
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Музей Палестини у США, який мав подію на Венеційській бієнале 2022 року, подав заявку на участь у цьогорічній виставці, але її не прийняли. Запропонована інсталяція "Іноземці на своїй батьківщині", що представляє сучасне палестинське мистецтво, тепер відбудеться як неофіційний супутній захід у венеційському Палаццо Мора, який відкриється 20 квітня;
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У 2022 році художники Російського павільйону відмовились від участі в Бієнале. Цьогоріч Російського павільйону також не буде;
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60-та Венеційська бієнале пройде з 20 квітня до 24 листопада 2024 року; її куратор, бразилієць Адріано Педроса обрав основною темою вислів «Іноземці всюди».