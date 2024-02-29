Венеційська бієнале не закриє павільйон Ізраїлю

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано та організатори Венеційської бієнале відмовились закривати Ізраїльській павільйон. Про це повідомило видання повідомило видання The New York Times.

Попри заклики альянсу “Мистецтво проти геноциду”, петицію якого станом на 29 лютого підписали більше 19 тис художників, кураторів, журналістів та інших діячів культури, Ізраїль матиме змогу відкрити свій павільйон.

Представники бієнале повідомили, що будь-яка країна, визнана Італією, може подати заявку та взяти участь у події. За їх повідомленням, бієнале не братиме до уваги жодних петицій чи закликів до виключення країн.

"Ізраїль не лише має право виражати своє мистецтво, але й зобов'язаний свідчити про свій народ саме в цей час, коли він зазнав безжального удару з боку безжальних терористів", — заявив міністр культури Італії. Він також додав, що бієнале завжди буде простором свободи, зустрічей і діалогу, а не простором цензури і нетерпимості.

Організатори бієнале наголосили, що Росія не братиме участь у цьогорічній виставці тому, що так вирішив уряд самої РФ (а не через відмову бієнале).

Про Венеційську бієнале:

Альянс “Мистецтво проти геноциду” опублікував лист з вимогою заборонити Ізраїлю представляти свій павільйон на 60-й Венеційській бієнале. Зокрема, у ньому зазначено, що бієнале створило «подвійний стандарт», висловлюючись на користь України після того, як вона зазнала вторгнення Росії у 2022 році, але не роблячи такої заяви щодо Гази;