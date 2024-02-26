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Мінкультри додало 4 елементи до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Два з чотирьох елементів стосуються кримських татар.

Мінкультри додало 4 елементи до переліку нематеріальної культурної спадщини України
Фото: ГО "Центр гастрономічних досліджень"

Мінкультури додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України чотири нових позиції.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України увійшли:

  • Традиції приготування та споживання каші “Зозулі” на Вінниччині;
  • Традиція приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині;
  • Кавова традиція кримських татар;
  • Агир ава ве Хайтарма – традиційний танець кримських татар.

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Таким чином, громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкультури щодо забезпечення охорони елементів нематеріальної культурної спадщини.

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