Мінкультри додало 4 елементи до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Мінкультури додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України чотири нових позиції.
Про це повідомила пресслужба Мінкультури.
До Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України увійшли:
- Традиції приготування та споживання каші “Зозулі” на Вінниччині;
- Традиція приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині;
- Кавова традиція кримських татар;
- Агир ава ве Хайтарма – традиційний танець кримських татар.
Таким чином, громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкультури щодо забезпечення охорони елементів нематеріальної культурної спадщини.
- Традицію Щедрого вечора в Україні внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини.
- Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України поповнили традиція і технологія виготовлення Обухівського “шитого” рушника та традиція приготування й споживання пісних голубців з картоплею.