Мінкультри додало 4 елементи до переліку нематеріальної культурної спадщини України

Таким чином, громади мають вжити заходів щодо врахування рекомендацій та пропозицій Експертної ради з питань нематеріальної культурної спадщини при Мінкультури щодо забезпечення охорони елементів нематеріальної культурної спадщини.

Про це повідомила пресслужба Мінкультури .

Мінкультури додало до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України чотири нових позиції.

Два з чотирьох елементів стосуються кримських татар.

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