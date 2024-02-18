В іншій номінації, за яку змагалася українська стрічка, перемогла "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера.

Стрічка "20 днів у Маріуполі" лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" премії від Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).

Як ідеться на сайті премії, з українською стрічкою у цій категорії змагалися "Американська симфонія" (Netflix, США), "За межами утопії" (США), "Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (США), Wham! (Великобританія).

Українську стрічку також номінували на "Найкращий фільм іноземною мовою", та в цій категорії перемогла "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера.

Режисер Мстислав Чернов, отримуючи нагороду, наголосив, що ще одне українське місто окупувала Росія, тому "важливо,як ніколи, продовжувати про це говорити". "Я сподіваюся, що світ ніколи цього не забуде", - додав режисер.

The team behind 20 Days In Mariupol collect the Documentary BAFTA #EEBAFTAs pic.twitter.com/sRDz3UWNHu — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024

Найкращим фільмом визнали "Оппенгеймер" (Oppenheimer), Крістофера Нолана – найкращим режисером. Виконавець головної ролі - Кілліан Мерфі - отримав перемогу в номінації "Найкращий актор". Загалом Oppenheimer став лідером за кількістю номінацій і нагород на BAFTA Film Awards.

Що відомо про український фільм "20 днів у Маріуполі"