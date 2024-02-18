Стрічка "20 днів у Маріуполі" лауреата Пулітцерівської премії Мстислава Чернова перемогла у номінації "Найкращий документальний фільм" премії від Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA).
Як ідеться на сайті премії, з українською стрічкою у цій категорії змагалися "Американська симфонія" (Netflix, США), "За межами утопії" (США), "Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса" (США), Wham! (Великобританія).
Українську стрічку також номінували на "Найкращий фільм іноземною мовою", та в цій категорії перемогла "Зона інтересу" Джонатана Ґлейзера.
Режисер Мстислав Чернов, отримуючи нагороду, наголосив, що ще одне українське місто окупувала Росія, тому "важливо,як ніколи, продовжувати про це говорити". "Я сподіваюся, що світ ніколи цього не забуде", - додав режисер.
The team behind 20 Days In Mariupol collect the Documentary BAFTA #EEBAFTAs pic.twitter.com/sRDz3UWNHu— BAFTA (@BAFTA) February 18, 2024
Найкращим фільмом визнали "Оппенгеймер" (Oppenheimer), Крістофера Нолана – найкращим режисером. Виконавець головної ролі - Кілліан Мерфі - отримав перемогу в номінації "Найкращий актор". Загалом Oppenheimer став лідером за кількістю номінацій і нагород на BAFTA Film Awards.
Що відомо про український фільм "20 днів у Маріуполі"
- Стрічка зображує облогу міста протягом 20 днів після нападу російських військ уранці 24 лютого 2022 року. Її створили члени команди Associated Press, які стали останніми міжнародними журналістами в оточеному Маріуполі. Вони продовжили роботу в облозі та зафіксували кадри, які пізніше стали визначальними образами війни: смерті дітей, масові поховання, розбомблений пологовий будинок та інші жахи російських злочинів.
- «20 днів у Маріуполі» — режисерський дебют воєнного кореспондента (з досвідом у Сирії, Нагірному Карабасі, Лівії, Іраку, Секторі Газа, Афганістані), фотографа, відеографа та письменника Мстислава Чернова.
- Також у створенні картини були залучені фотограф Євген Малолєтка та продюсерка й журналістка Василіса Степаненко. За роботу в обложеному Маріуполі вони отримали Пулітцерівську премію, яка вважається найпрестижнішою в галузі журналістики.
- Фільм також потрапив до двох шортлістів премії "Оскар". Оголошення фінальних номінантів відбудеться 23 січня.