14 лютого відбудеться всеукраїнська премʼєра фільму “Уроки толерантності”

Прем'єра комедії “Уроки толерантності” на широких екранах відбудеться 14 лютого, до дня закоханих.

Про це повідомила пресслужба Держкіно.

“У сюжеті стрічки провінційна вчителька, яка переконала свою сім’ю взяти участь у програмі з євроінтеграції. За її умовами, у квартирі Найдюків має оселитися гомосексуал. Чи зможуть Зіновій та Надя розслабитися, а Денис із Діаною прийняти інакшість і віднайти себе протягом трьох тижнів?” - розповіли в Держкіно про сюжет стрічки.

У ролях: Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Кароліна Мруга, Акмал Гурєзов, Борис Георгієвський, Ніна Набока

Режисер стрічки - Аркадій Непиталюк.