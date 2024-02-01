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Група нардепів закликає перенаправити армії виділені на кіно 589,6 млн грн, – законопроєкт

Раніше з такою ініціативою виступили представники української кіноспільноти. Йдеться про кошти, передбачені у бюджеті для Держкіно.

Група нардепів закликає перенаправити армії виділені на кіно 589,6 млн грн, – законопроєкт
Фото: rada.gov.ua

Група народних депутатів 29 січня подала до Верховної Ради законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2024 рік щодо збільшення видатків на закупівлю військової техніки”, повідомляє інформпортал “ЮрФакт”. 

У пояснювальній записці до документа зазначається, що у держбюджеті України на 2024 рік передбачено 589 676,4 тис. грн на державну підтримку кінематографії.

Проте представники української кіноспільноти закликали президента, голову Верховної Ради та прем’єр-міністра перерозподілити кошти, призначені для Держкіно, на потреби ЗСУ.

 

Зазначається, що непрозора діяльність керівництва Держкіно доводить, що призначені кошти можуть бути використані неефективно та з порушеннями, оскільки Держкіно діє без затвердженої стратегії та ухвалює рішення щодо використання коштів недоцільно.

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