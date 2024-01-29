Фільм про українських митців "Порцелянова війна" отримав гран-прі Sundance

Американський фестиваль незалежного кіно Sundance оголосив переможців. Серед них – документальна стрічка про війну в Україні американця Брендана Белломо та українця Слави Леонтьєва "Порцелянова війна". Вона здобула гран-прі в категорії "Документальний фільм".

Стрічка розповідає історію трьох українських художників — Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова, які залишалися у Харкові під ракетними обстрілами. Фільм показує життя митців, борються з ворогом не тільки зброєю (Леонтьєв був солдатом українського спецназу), але й через мистецтво. Художники створюють порцелянові вироби і прикрашають ними зруйновані будинки.

Серед інших переможців: In The Summers (гран-прі за драматичний фільм та нагорода за режисуру — Алессандра Лакорацца; Didi (приз глядацьких симпатій за драматичний фільм); A Real Pain (нагорода за роботу над сценарієм — Джессі Айзенберг).

Про Sundance:

це найбільший незалежний кінофестиваль у США; проходить щосічня в штаті Юта; організатор — Інститут Санденс; незалежні американські та міжнародні кінематографісти можуть представити тут свої нові роботи;